У производителей продукции часто в ходе работы случаются разные сложности. Бывает, разработчики товаров после окончания рабочего цикла выясняют для себя, что было создано недостаточное количество продукта. Из-за таких просчетов в расходных материалах и человеческих ресурсах, времени на работу и других факторах случаются материальные убытки и понижается лояльность покупателей. Компания может потерять в продажах исключительно потому, что не разработала достаточное количество продукции и не удовлетворила спрос на рынке.

Из-за этого покупатель переходит к конкуренту и начинает покупать тот продукт, который всегда есть в наличии в достаточном количестве на магазинной полке. Также проблемой для производителей могут стать запасы ассортимента для удовлетворения спроса покупателей. Это приводит к заморозке оборотных денег и плохо влияет на покупательскую способность. Излишки произведенной продукции, которую приходится реализовать с большими скидками также не очень хорошее явление для производителей, которые просто теряют деньги на просроченном, непроданном товаре.

Дистрибьюторы могут делать возвраты и списывать испорченные продукты и, таким образом, наносят колоссальный ущерб предприятию-производителю. Недоступность комплектующих и расходных материалов на складах, плохо налаженная связь между отделами и звеньями производственной цепи, а также штрафные санкции от магазинов за просрочку — всё это может привести к большим потерям и создать фирме плохую репутацию. А вот управление производственными запасами на предприятии при помощи специального алгоритма позволяет снизить остатки продукции на складах на 60%, при этом удовлетворять спрос покупателей и гарантировать доступность продукта. Вы можете протестировать программу и найти слабые места в управлении запасами, принять участие в обучающих тренингах по работе с алгоритмом Demand driven material requirements planning, внедрить его в своей компании, автоматизировать управление запасами и в дальнейшем получать любую техническую поддержку и сопровождение. Это решение располагается на облаке и позволяет автоматически рассчитывать необходимое количество запасов продукции на стратегических точках в соответствии с реальными продажами и потреблением товара. Это позволит увеличить продажи, снизить риск штрафов и списания просроченной продукции, ускорить время поставок и обеспечить себе хорошую репутацию и признание клиентов.