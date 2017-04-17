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Samsung Galaxy Note 8: дизайн в духе S8 и двойная камера

17.04.2017 8:00 0

Samsung не отказалась от планов по производству Galaxy Note 8, прототипы уже тестируют, вот очередная порция фотографий, где видно предполагаемый флагман с двойной камерой. Остаётся вопрос, может это модификация Galaxy S8? Но Samsung отказалась от системы из двух камер в S8 и S8+, не успели довести её работу до совершенства. Поэтому, скорее всего, навороты оставят для Note 8.

Samsung Galaxy Note 8: дизайн в духе S8 и двойная камера

По слухам, двойная камера будет расположена вертикально в будущем iPhone 8, если и в Note 8 дизайнеры выберут. такой же стиль, можно говорить о появлении нового тренда. Хотя не факт, что его поддержат остальные производители.

Samsung Galaxy Note 8: дизайн в духе S8 и двойная камера

На фото не видно главной «достопримечательности» линейки Note — стилуса (или как его называют в Samsung, электронного цифрового пера S Pen). Нет и сканера отпечатков пальцев на задней панели, как у Galaxy S8. Возможно, новый Note 8 удивит и тем, что распознавание отпечатков будет работать через 6,4-дюймовый «безрамочный» экран.

Samsung Galaxy Note 8: дизайн в духе S8 и двойная камера

Если слухи верны, а фотографии передают образ будущего Note 8, то телефон получится даже более интересным, чем S8 и S8+. Всё-таки расположенный сзади дактилоскопический сенсор — штука не очень удобная, жаль, что в погоне за дизайном пошли на такие жертвы. Зато улучшенный во всех отношениях Galaxy Note 8 станет заслуженным флагманом линейки, каким он и был когда-то, пока за несколько лет не превратился в «просто» модификацию Galaxy S со стилусом.

Источник: Phonearena, Gizmochina

Источник

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