Детям и взрослым нужно спать, во сне мозг отдыхает. Но в особенности сон важен для самых маленьких, иначе в раннем возрасте можно получить проблемы со здоровьем на всю жизнь. Учёные из Лондонского университета обнаружили, что у детей грудного возраста от 6 до 11 месяцев, которые играют с телефонами или планшетами, чаще возникают проблемы со сном, чем у ровесников, которые не пользуются такой техникой.

В исследовании приняли участие 715 родителей, данные были такими: каждый час использования электронного устройства уменьшает длительность сна на 15 минут. Но это среднее значение, дневной сон, например, уменьшается на 11 минут, а сон ночью сокращается на 26 минут.

Это не так заметно, когда вы спите по 10-12 часов в сутки, но каждая минута сна важна для развития молодого организма.

автор исследования, доктор Тим Смит

Это связано с тем, что в младенчестве во время сна развивается нейропластичность, свойство мозга изменяться под воздействием опыта, восстанавливать утраченные связи после повреждения.

Так что же, детей нужно избавить от электроники? Исследователи не думают, что стоит полностью запретить использование телефонов или планшетов.

Во-первых, пока наука только делает первые шаги в этой области, изучая поведение детей при использовании смартфонов. Во-вторых, дети в этом исследовании использовали технику с тачскринами около 25 минут в день. При этом потери получаются незначительными: около 5-6 минут в сутки.

Более того, устройства с сенсорными экранами помогают ускорить развитие мелкой моторики у детей. Такой вывод учёные сделали, сравнив поведение тех малышей, кому родители давали телефоны и планшеты, и тех, кто ими не пользовался.

В итоге ответственность, как обычно, ложится на плечи родителей, они сами должны решить, сколько ребёнку пользоваться техникой. Логичный шаг — уделять больше внимания «тактильным» игрушкам, уменьшив время у экранов. Американская ассоциация педиаторов рекомендует детям от 2 до 5 лет проводить не больше часа в сутки перед телевизором или планшетом.

Но если маленького ребёнка ещё можно изолировать от электроники, то попробуйте ограничить школьника от общения со сверстниками в социальных сетях. Да и сами посчитайте, сколько времени читаете новости и сайты, проводя время в интернете. Чувствую, специалисты, помогающие решить проблему со сном, станут очень востребованными в ближайшем будущем.

Источник: Engadget

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