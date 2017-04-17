Довольно интересно, как Apple предлагает решить вопрос с заменой iPad 4-го поколения (он же iPad with Retina Display). Напомню, что планшет дебютировал осенью 2012 года, теперь взять такой же планшет на замену просто негде, так что Apple вышла из положения по-своему. Итак, вместо старого проблемного iPad 4 вы можете получит новый Air 2 одного из трёх цветов с 32 или 128 ГБ памяти. Конечно, лишь в том случае, если сервис признает старую модель неремонтопригодной.

Причём Apple официально сняла iPad Air 2 с производства, планшет больше не продаётся в Apple Store, хотя остатки всё ещё можно найти в некоторых магазинах. Так зачем выдавать его взамен старого планшета? Почему бы не выдать новый «просто» iPad (2017)?

То ли Apple считает, что выдавать новый «бюджетный» планшет вместо пусть и старого, но когда-то топового, стыдно. То ли складские запасы Air 2 велики, вот и решили избавиться от части устройств таким образом.

Источник: Engadget, 9to5mac

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