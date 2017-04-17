Google заключила мировое соглашение с ФАС (Федеральной антимонопольной службой). Дело началось 2 года назад, когда «Яндекс» пожаловалась на Google в ФАС за то, что та запрещает устанавливать софт сторонним разработчикам на устройства. В итоге ФАС признала Google виновной и обязала устранить нарушения. В свою очередь Google пробовала оспорить это решение, но безуспешно.

В течение мирового соглашения, заключённом на 6 лет и 9 месяцев, производители могут устанавливать любые приложения в Android-смартфоны без препятствий со стороны Google. Кроме того, по-умолчанию можно задавать и другие поисковики, а не только американскую систему. Такой выбор появится при первом запуске приложения Chrome, изменения коснутся и поискового виджета, компания готовит его обновленную версию.

Также Google выплатит штраф в размере 438 миллионов рублей. Такая сумма получилась с учётом 9% от годовой выручки компании в России в 2014 году с учётом инфляции. Кроме того, компания выплатит ещё и 2 дополнительных штрафа по 500 000 рублей каждый, на оплату ответили 2 месяца.

Россия стала «единственной страной, где доступ к Android есть не только у Google», сказал генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож. Теперь у компании будет меньше проблем: доля отечественного поисковика в России падала. Люди всё чаще выходят в интернет со смартфонов, заменяя ими ноутбуки и компьютеры. На распространённых Android-устройствах по-умолчанию был установлен поиск Google, теперь «Яндекс» может отыграть упущенные возможности.

Источник: РБК, Techcrunch

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