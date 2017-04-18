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Как за $25 заставить звучать свои наушники на все $200

18.04.2017 9:00 1968

Наткнулся в сети на любопытный гаджет. Наушники для наушников! Тема вот в чём, компания Peltor выпускает специальный аксессуар для наушников за $25. По убеждениям создателей этого устройства, главный враг некачественного звука — это шум. Якобы необязательно покупать дорогие наушники за $200, чтобы добиться эффекта хорошего шумодава.

Вот, что они предлагают: надеваете свои обычные «затычки», к примеру от Xiaomi, а сверху накидываете еще Peltor Sport Shotgunner II. И все, пассивный шумодав вам обеспечен.

Как за заставить звучать свои наушники на все 0

Забавно, что это устройство изначально было разработано не как музыкальный аксессуар, а как накладки для обычных жизненных сценариев. К примеру, для использования на громкой стройке или стрельбище. Да и название модели «Shotgunner» говорит само за себя, раз уж при стрельбе из огнестрельного оружия помогает, то и с обычной музыкой справится. Ребята включили смекалку и нашли еще один рынок сбыта. Опробовав такой аксессуар в связке с наушниками, они поняли где еще можно применить свой продукт и в прямом смысле слова прилепили к устройству новое маркетинговое обоснование – «улучшайзер» звука.

Есть в этом логика. Не очень эстетично выглядит, но для кого-то точно будет находкой такое приспособление.

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