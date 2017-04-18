По данным японского блога Macotakara, посвящённому Apple и её продуктам, дизайн будущего iPhone 8 станет продолжением идей, заложенных в iPhone 4. Возможно, обновленные iPhone 7s и 7s Plus станут ещё тоньше, но существенных изменений во внешности ожидать не стоит.

Зато iPhone 8 получит металлическую рамку, стеклянные панели спереди и сзади. О том же говорил и аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо. Теперь, чем меньше времени остаётся до анонса, тем чаще встречается подтверждение его слов.

Также японский блог придерживается мнения, что у iPhone 8 будет двойная камера, но линзы встанут одна над другой. Возможно, это сделают для того, чтобы оптическая стабилизация одновременно работала в обоих модулях. По слухам, сейчас Apple тестирует такие прототипы, из стадии ранних инженерных образцов они дошли до предрелизных версий. Говорят, что такая камера поможет воплотить новые фишки 3D-реальности.

Если верить другим слухам, то ширина рамок у iPhone 8 составит всего 4 мм, но куда девать остальные компоненты, которые по традиции располагались спереди? Фронтальная камера, 3D-сенсоры, разговорный динамик, а также Touch ID окажутся под стеклом OLED-экрана. Возможно,

Apple всё-таки проделает небольшое отверстие в верхней части экрана для динамика, но пока нет уверенности в этом.

Говорят, что проблем и так хватает, у Apple сейчас сложности с оптимизацией работы сканера отпечатков, расположенного под экраном. На рисунке указаны размеры некоего устройства, возможно, это и есть будущий iPhone 8, но пока однозначно сказать об этом нельзя.

Источник: 9to5mac и 9to5mac

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