Надо брать – не постоянная рубрика с нашими рекомендациями. Мы будем рекомендовать к приобретению что угодно: от билета в кино, до самых незамысловатый гаджетов, которые на наш взгляд прям «хороши». «Надо брать» – это, когда сам попробовал и рекомендуешь другим.

Сегодня рекомендую вам сходить в кино, или взять в аренду в iTunes триллер «Лекарство от счастья». Не так давно начался кинопоказ, но в России скорее всего уже подошел к концу.

Режиссер картины Гор Вербинский, человек на чьих плечах лежит ответственность за успех Пиратов Карибского Моря, фильма «Звонок» и «Одинокий Рейнджер».

Лекарство от счастья – это очень прямолинейный триллер с предсказуемым сюжетом. И тут сразу удар под дых в виде вопроса: «Так накой мне смотреть предсказуемый триллер?» А причина имеется. У фильма есть изюминка в виде невероятно красивой картинки. Каждый кадр можно порезать на кусочки и повесить на стену. Именно красота фильма не дает вам заскучать во время просмотра. Вот казалось бы всё очевидно и предсказуемо, но то, как это снято, местами вызывает желание поставить проигрывание на паузу и просто разглядывать все детали.

Типичная история, которая свойственна любому триллеру. Главный герой Локхарт, молодой и подающий надежды сотрудник финансовой компании с Уолл-стрит, получает необычное задание от руководства. Нужно смотаться в Швейцарию, посетить оздоровительный центр в Альпах и увезти с собой беглого директора компании, который оставил записку сотрудникам в Нью-Йорке с весьма подозрительным подтекстом, намекающим на проблемы с психикой.

Пемброк — директор фирмы, по непонятной причине выбрал заброшенный оздоровительный центр в Швейцарии, а вернуть его нужно любыми методами, от подписи старичка зависит очень крупная сделка и судьба компании.

Фильм с самого начала играет на контрастах, депрессивная съемка мегаполиса резко сменяется живописными местами Швейцарии. К слову, сама Швейцария здесь подана под интересным «соусом». Вот мы привыкли же к тому, что Швейцария одна из самых благополучных стран? А здесь все иначе, рассказывается конкретная история старого поселения, где люди разделились на две фракции, так сказать «нижняя» и «верхняя». «Нижняя» – это неблагополучная молодежь и старики из глубинки, «верхняя» – все, кто относится к оздоровительному центру, персонал и посетители.

Оздоровительный центр пользуется спросом у высшего общества, состоятельные люди, приезжают поправить здоровье и чудесным образом никто не хочет уезжать. Вообще. Местное население так и говорит «отсюда никто не возвращался».

Крепость и вся территория, отведенная под оздоровительный центр, «богата» мрачными историями о гениальном докторе, который так помешался на чистоте свой крови, что род свой решил продолжить путем инцеста с собственной сестрой.

Местные жители пришли в ярость, сожгли невесту, а что было дальше рассказывать не буду. Ибо спойлеры. Хотя вы понимаете к чему все идет, сюжет очень предсказуемый и прямолинейный.

В фильме есть и главный герой мужчина, в данном случае это Локхарт, парень отправившийся в командировку. И таинственная девушка со странным прошлым. Все в духе классического триллера.

Только вот в «Лекарстве от счастья» режиссер не пытается от вас ничего скрыть. С ходу понятно, что место необычное, что сотрудники и директор санатория что-то скрывают, скорее всего какие-то опыты. К концу фильма и вовсе удивляешься, насколько всё предсказуемо. А еще удивляешься другому – за все время просмотра фильма, у меня даже не было мысли о том, что фильм очень предсказуем. Просто картинка – глаз не оторвать, музыка великолепна и только в конце понимаешь: «черт, ну я ведь так и знал, как будто уже видел этот фильм.».

Ах, да, в фильме есть весьма жуткие кадры. Я ходил с женой, и был там один момент от которого мою бедную супругу чуть не вывернуло наизнанку, так и сказала «хорошо, что я ничего до сеанса не ела».

Фильм «Лекарство от счастья», безумно красивый, наивно предсказуемый и жуткий одновременно. Но у фильма есть мораль. Как и любом триллере связанном с психическими расстройствами главных героев, все уязвимости людей таятся в их воспоминаниях, страхи человека – ключ к их внутреннему миру. Параллельно с основной сюжетной линией нам рассказывается история главного героя, его детская травма, сквозь которую режиссер пытается донести посыл о свойственном человеку качестве – саморазрушении. В фильме нам об этом напомнят, причем тогда, когда мы этого уже не ждем.

Рекомендую посмотреть. Красивое кино, смотреть желательно на больших экранах, картинка и планы взятые операторами – просто «вышка»!

Источник