В данной статье мы рассмотрим все основные моменты, связанные с кэшбэком, а именно что это такое, за что он выплачивается, как лучше совершать свои покупки и стоит ли вообще пользоваться таким возвратом средств, чтобы сэкономить до 20-25% от каждой покупки.

Чтобы выбрать надежный сервис, который сможет гарантированно вернуть вам сэкономленные деньги, рекомендуем прежде всего ознакомиться с исследованием на сайте BuynBest по выбору лучшего кэшбэк сервиса для покупок в Алиэкспресс, М.Видео, Ламода, Booking.com и других крупных магазинах – читать подробности.

Что этой такое — кэшбэк?

Кэшбэк (с английского это слово обозначает cashback — возврат части средств) — применяется он в областях сетей интернет-торговли, банковского бизнеса и игорных заведений. Нужно все это для получения клиентами и пользователями премиальных начислений от проекта (если речь идет про банки) и простого привлечения покупателей (для интернет-магазинов), а так же увеличения доверия к данному сайту и компании.

Сам же возврат денег может быть как в виде бонусов, которые потом пользователь может потратить на какие-то товары, участвующие в специальных акциях или сконвертировать их в рубли по определенному курсу. Другой вариант возврата – самые обычные деньги. Это наиболее простой и желаемый для всех вариант, так как никакого курса тут быть уже не может, а значит и пространства для маркетологов магазина остается намного меньше. Все что вам остается сделать, это вывести полученные бонусы или деньги из выбранного сервиса и тогда вы сможете распоряжаться ими совершенно как захотите.

Если совсем кратко, то:

Кэшбэк это реальные деньги

На этом можно хорошо сэкономить

Кэшбэк, хотя и редко, но может достигать 30% от стоимости товара или услуги

Деньги возвращаются в течение пары месяцев

Можно при желании даже заработать на партнерских программах сервисов и приглашая в них своих знакомых

Это направление очень быстро растет последнее время, как и количество сервисов

Кэшбэк сервис нужно выбирать осторожно и с умом

Как зарабатывают кэшбэк сервисы и за что выплачиваются деньги?

Кэшбэк сервисы получают деньги за рекламу розничных магазинов и различных торговых сетей у себя на сайте. Причем получают они их не просто за то, что сайт присутствует в каталоге сервиса и зарегистрирован у него на странице. Магазин выплачивает деньги только за то, что пользователь совершил определенное действие. Это может быть чаще всего какая-либо покупка товара, регистрация в необходимой программе, скачивание файла и любое другое нужное магазину действие.

Из этого следует, что изначально деньги выплачиваются именно кэшбэк сервису в полном объеме и только после этого сам сервис переводит необходимую часть средств (указанную у него на соответствующей странице магазина) покупателю. Вы переходите по ссылке, которую предоставляет кешбек сервис. Приобретаете продукт в нужно вам интернет магазине и этот магазин в свою очередь фиксирует: с какого сервиса или сайта вы сделали переход, какой товар вы приобрели и какую комиссию нужно будет выплатить партнеру.

В результате все получают свою выгоду. Магазин получает нового покупателя, который к тому же приобретает у него товар, а значит — приносит прибыль. Сервис получает комиссию от магазина, так как именно он привел нового покупателя. Сам же покупатель, то есть мы с вами, получает определенный процент от покупки назад и возможность сэкономить от 5 до 25% от стоимости товара.

Почему важно выбирать надежный кэшбэк-сервис?

В первую очередь нужно очень тщательно и со всей внимательностью подойти к выбору кешбек сервиса, потому что за последние несколько лет эта тема стала достаточно популярной и на эту сферу обратили внимание кибер-мошенники.

Существовало уже как минимум несколько сайтов, которые осуществляли свою деятельность около полутора лет, после чего закрывались, оставляя своих пользователей у разбитого корыта. Разумеется, поначалу они выплачивали деньги и ничего не предвещало беды. Клиенты покупали товары, все были довольны, они звали своих друзей на эти сервисы. Внезапно, в один прекрасный момент на сайте начинались технические работы, которые длились по несколько месяцев, деньги переставали выплачиваться и как итог – сайт прекращал свою работу, пользователи оставались без денег и по интернету появлялось множество отрицательных и недовольных отзывов.

Чтобы избежать такой участи, рекомендуем ответственно подойти к вопросу о выборе кешбэк сервиса и прочитать статью на сайте buynbest.ru, ссылка на которую была в самом начале страницы.

Как осуществляется покупка с кэшбэком?

Вначале нужно зарегистрироваться на выбранном вами сайте. Можно использовать как свой емейл, так и учетные записи от любимых соцсетей.

После того, как это произошло, вам необходимо совершить вход на сервис, указав необходимые сведения и подтвердив согласие с правилами. Далее вы найдете список интернет магазинов с соответствующими ссылками. Выбираетеь тот, который вам нужен и нажимаете на кнопку «Перейти в магазин». Все, ваш переход должен быть зафиксирован и после совершения покупки можете рассчитывать на свой кэшбэк.

При этом деньги возвращаются от любых товаров, но согласно условиям некоторых продавцов на разные модели могут быть разные процентные условия. Таким образом, самое главное правило, которое вам нужно запомнить и выполнять каждый раз – переход в магазин должен осуществляться всегда только через сайт сервиса.

Все зарегистрированные покупки будут отображаться в личном кабинете как магазина, так и сервиса. Вы можете наблюдать за статусом вашего кэшбэка и следить, когда он будет одобрен и доступен к выплате.

Чтобы сделать выплату, следует зайти в специальную форму на сайте сервиса, указать необходимый кошелек или номер телефона и заказать возврат средств. После этого подождать несколько дней и вуаля – деньги у вас уже в кармане.

Вывод денег чаще всего доступен следующий:

Карта MasterCard Карта Visa PayPal Перевод VK На телефон Webmoney Qiwi Яндекс Деньги

Правила кешбек сервисов:

На некоторых сайтах для того, чтобы получить кешбек, нужно сначала подождать определенное время, как правило это две недели. Это время требуется магазину, чтобы удостовериться, что вы получили отправленный товар и не сделаете его возврат. У многих имеется определенный лимит и предел выплат. У некоторых сервисов вам необходимо накопить некоторую необходимую сумму денег для того, чтобы ее можно было заказать к выводу на кошелек. Суммы бывают различные: начиная со 100 рублей и заканчивая, как правило, суммой в 500 рублей, однако могут быть и другие порядки. Обращайте внимание и на комиссию, которую возьмет сам сервис или же его платежная система. Комиссия может начинаться от 0,1% и достигать даже 10% от суммы ваших средств. Конечно же, нужно выбирать сервисы с минимальной комиссией, таким образом вы сможете получить обратно еще больше.

Технические правила покупок с кэшбэком.

Не будем сильно вдаваться в подробности, а приведем здесь лишь некоторые общие моменты как работают такие сайты. Это позволит вам лучше понять и избежать ошибок при совершении покупок.

пользователь переходит с кешбек сайта на веб-сайт нужного интернет магазина по специальной гиперссылке;

в гиперссылке прописывается вспомогательная метка, вследствие чего создается неповторимый ID данной ссылки;

интернет магазин запоминает данный ID вашего перехода и в последствии при совершении покупателем приобретения извещает кешбек сайт о сумме покупки, в том числе и о том ID, с которого было сделано приобретение. Так же передается вся остальная информация: о статусе заказа, сумме возврата, дате ожидания и дате подтверждения.

Чем привлекают кешбек сервисы и почему это выгодно

Прежде всего это количество разнообразных направлений и магазинов, с которых можно получить возврат. Начиная от крупных торговых сетей типа Техносилы или китайского Гербест, и заканчивая небольшими магазинчиками, кредитными бюро, разнообразными сервисами и услугами.

В отличие от Запада, в котором кэшбэк сервисы благополучно работают довольно долгое время, отечественная аудитория пока что только лишь начинает познавать подобные механизмы, а следовательно, пока относится к этому с некоторой осторожностью.

На наш взгляд программы кэшбэк в скором времени смогут спокойно потягаться с различными купонными сайтами, а возможно и вовсе их заменить. Об этом свидетельствует постепенно возрастающий с каждым годом интерес к таким покупкам. Не забывается, что выбрав хороший сервис, вы можете сэкономить порядка 5-25% на каждой сделанной вами покупке, а это не так уж и мало, если взять, например, сумму ваших трат за целый год.

Надеемся, что исследование и тестирование, проведенное сайтом Buynbest.ru, поможет вам сделать правильный выбор и не ошибиться при выборе, ведь от этого зависят именно ваши деньги.