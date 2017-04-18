В конце марта 2017 года Павел Дуров обнулил счетчик друзей во всех социальных сетях. Только сейчас стало известно, почему и зачем.

Дуров утверждает, что понятие «друг» в социальной сети – это устаревшая модель, в наше время нет смысла следить за кем-то в социальной сети и тратить на это время. На своей странице в VK он сказал следующее: «Читать чьи-то новости – засорение мозга».

Дуров считает, что все необходимое для общения и потребления информации есть в мессенджерах и тут я согласен с ним полностью. По себе заметил, как 90% времени провожу в закрытых «чатиках» Telegram, где происходит общение с людьми, чьи интересы и мысли я разделяю.

Каналы в Telegram становятся полноценным источником информации. Посмотрите на модель преподнесения материала в VK и Facebook. Социальная сеть предлагает вам рассказать «о чем вы думаете».

Большинству ваших «друзей» наплевать на это. А учитывая то, с каким фанатизмом социальные сети пытаются навязать вам друзей только и хочется спросить: «эй, Facebook, он мне не друг, зачем ты так со мной?». Если у вас есть информация, которой вы готовы поделиться с конкретными людьми – это просто сделать в мессенджере. Прямое обращение это лучше, чем сферическая фраза выкинутая в сеть. К примеру, в Telegram люди организовываются в тематические каналы по интересам и там общение куда жарче, чем в социальных сетях. Новый уютный цифровой мир и похоже он берет верх над открытыми и бездушными просторами социальных сетей.

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