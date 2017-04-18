На музыкальном фестивале Коачелла в Калифорнии на этот раз отличился один из гостей. И это была не приглашённая звезда, нет. Одного из посетителей полицейские заподозрили в краже техники. Когда у 36-летнего мужчины изъяли рюкзак, там нашли 130 смартфонов.

Дело было так. Когда пошли жалобы от гостей, что бесследно исчезает техника, полицейские изучили форум Reddit, где общались посетители фестиваля. Они обратили внимание на то, что телефоны пропадали в палатке под названием «Сахара». Тогда туда отправили дополнительные патрули, но никто не заметил ничего подозрительного. Вообще ежегодно там теряют сотни телефонов, это нормальное явление для танцевального фестиваля, куда приходят 200 000 гостей. Но на этот раз всё выглядело слишком странно.

Полицейские смогли определить похитителя при поддержке гостей шоу, помогла встроенная в iOS функция Find My Phone. Она указывает довольно точное местонахождение потерянного устройства, конечно, если там не села батарейка.

Большинство изъятых телефонов вернулось ко владельцам, ну а «охотника за смартфонами» ожидает судебное слушание.

Что вообще такое Коачелла (Coachella)? Это 6 сцен в пустыне, гости в ярких костюмах и приглашённые звёзды шоу-бизнеса. Одни танцуют вместе со всеми, другие же развлекают публику на сцене. Леди Гага, например, презентовала там новый сингл.

Источник: Gizmodo

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