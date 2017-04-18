«Так, ну что тут, еще одни какие-то наушники, еще и проводные, еще и фирма незнакомая, какие-то круглые, черные, ну и что, Фокал и Фокал, ну сейчас подключу, послушаю…»

Слушать бормотание товарища очень смешно, бормотал-бормотал, потом как герой ролика про плохую музыку — улыбка до ушей, и слушает, и включает разные треки, и прямо отлично зашло! И спрашивает, небось, тысяч двадцать или тридцать, как у тебя обычно все бывает? Небось, дорогущие, раз я марку не знаю?

Нет, отвечаю, шесть. Шесть тысяч рублей. Идеальные наушники для любого смартфона, идеальные наушники для замены ЛЮБОЙ модели из комплекта, идеальные, чтобы купить в любое время года. Вот такой секрет.

Товарищ пошел покупать.

Ну а я немного еще расскажу про Focal Sphear.

Легенда

Вообще, все продукты Focal в любой ценовой категории надо не рассматривать, не разглядывать, не читать про них обзоры — нужно идти и слушать. Вот, помню, рассказывал про Spirit One как-то, ну ничего про них рассказать то и не получается — они хороши звуком, настройками, удобством. Это комфортные модели, созданные с большой любовью. Марка родом из Франции, у Focal есть и домашние АС, и автомобильные системы, и профессиональная техника, персональное аудио появилось относительно недавно и очень хорошо принято знатоками, массовой аудиторией в ряде стран. Есть и дорогие наушники, и массовые продукты типа Focal Sphear — как по мне, так вещь просто офигенная, огненная, заслуживающая самых высоких оценок. И, вы сейчас может думаете — а чего это столько восклицательных степеней — а я отвечу, сходите в магазин и попробуйте, прежде чем писать что-то злое в комментариях.

У Sphear отличная упаковка. У Sphear есть в комплекте очень приятный футляр для переноски. У Sphear перемычка на кабеле — вот этот красивый кругляшок — это кнопка, чтобы управлять воспроизведением или ответить на вызов. У Focal Sphear есть много такого, чего я никогда не видел у бюджетных наушников. И вряд ли когда-то увижу.

Мне кажется, если в какой-то недорогой продукт и вложили столько всего, столько души, то это редкость! Нужно такие вещи поискать!

Конструктив

Ладно, давайте без лирики. В комплекте у наушников, действительно, очень хороший футляр для переноски. Маленький, удобный, на молнии, можно таскать наушники в кармане и не бояться за кабель. Кроме футляра, положили еще и кучу насадок, три пары силиконовых, три пары насадок из «пены», они мне показались очень приятными, но силиконовые привычней. Выбирай на вкус! Да, еще тут есть адаптер для самолета, вещь очень полезная, так как, благодаря удобству, смело можно советовать Focal Sphear для дальних перелетов.

Наушники Focal Sphear выпускаются только в черном цвете, с серебристыми вставками. На кабеле находится микрофон и уже упомянутая перемычка с круглой кнопкой, нашли место и для логотипа. Обратите внимание, сколько тут всяких приятных деталей — это и красивое лого на каждой чашке, выточенное в металлической накладке, с внутренней стороны сеточка, вот где такое встретишь? Штерер идеальной формы, и не Г-образный, и не прямой, можно рассчитывать на длительную эксплуатацию.

Круглая форма довольно большой чашки — неспроста! Во-первых, наушники удобно носить, в уши они ложатся естественно, ощущаешь только насадку. Во-вторых, в корпусе есть Bass-reflex system — басовый пассивный порт, позволяющий получить объем на низких частотах. Именно поэтому выбрана такая форма и такой размер чашечки. В-третьих, спереди драйвер диаметров 10.8 мм прикрывает акустическая камера — не спрашивайте, зачем, на официальном сайте говорят «Acoustic chamber with port for providing tonal balance», как это понимать, ясно только инженерам Focal. Кольцо с логотипом сделано из нержавеющей стали, в стали вырезан логотип, под ним металлический гриль, закрывающий фазоинвертор. Вот такие дела, друзья. Вот такие недорогие наушники.

Честно, огромное получаю удовольствие, используя Focal Sphear ежедневно.

Звук?

Тут я просто поражен, насколько ровно могут Focal Sphear работать с самыми разными жанрами, самыми разными треками, придавая свое послевкусие даже знакомым композициям. Если просто с утра запускаешь SoundCloud и приятель присылает ссылку на новый микс, сразу заходит очень бодро, у наушников есть то, что называется английским словом «панчи» — басы не давят, не трут, просто есть и не забивают остальное.

Мягкая серединка, хороший вокал, радость, комфорт. С iPhone 7 Plus это очень хорошее решение, жаль, что проводное — в Focal будут молодцы, если сделают беспроводную версию Sphear. Очень жаль, если столь интересная конструкция будет лишь в одной модели — ее надо развивать, сделать версию с bluetooth, может даже спортивные наушники.

Итоги

Смело покупать на замену комплектным наушникам, смело покупать, если ищете «вставки» до 6000 рублей, смело покупать, если хотите пополнить коллекцию наушников, попробовать что-то совсем новое. В Focal знают толк в звуке и в Sphear все настроено так, что даже самая плохая музыка заставит вас повторить движения из известного ролика.

Характеристики

Сопротивление: 16 Ом

Чувствительность: 103 дБ

THD 1mW [50Hz: 10kHz]: <0,3%

Частотная характеристика: 20 Гц — 20 кГц

Вес: 15 грамм.

Оценки

Дизайн, материалы: 5

Комплект поставки: 5

Удобство: 5

Звук: 5 с минусом

Долговечность и возможность использования с разными устройствами: 5

Совместимость с устройствами Apple: 5 (со смартфонами до iPhone 7, с iPhone 7 можно слушать только через переходник)

Выражаем благодарность Focal за предоставленные для тестирования наушники

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