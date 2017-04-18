Слушал подкаст «Отвратительных мужиков» и ребята напомнили — в мае выходит новый сезон «Твин Пикс»! И еще напомнили, что пора пересмотреть первые два сезона сериала! Надо сказать, что я был фанатом шоу, пересмотрел оба сезона не менее пяти раз, пересматривал фильмы, читал книги, искал ответы на вопросы, в общем, это и называется фанатство! Новый сезон жду с нетерпением, ну а здесь попробую рассказать, как смотреть «Твин Пикс» в 2017-ом году, почему вам может не зайти и как сделать, чтобы зашло. Пойдем по порядку.

Есть эталонный (по мнению многих) «Твин Пикс» в переводе ОРТ, но сейчас на «Амедиатеке» появился сериал в Full HD, с новым переводом, первый сезон уже выложили, второй выходит 28-го апреля. Очень хорошее качество картинки, очень хороший перевод, похожий на правду. Можно выбрать оригинальную дорожку. У ОРТ есть плюс, это актеры, переводившие сериал. Но, вообще лучше смотреть оригинал с субтитрами. Голоса актеров имеют огромное значение, знатоки английского получат удовольствие, если еще не видели «Твин Пикс». Куча всяких оборотов, присказок, своя манера речи у каждого актера, акценты — короче, это сказка. Никакого сравнения с современными сериалами, за исключением великих вещей типа «Молодого папы».

Если вы посмотрели пару серий и вам сериал вообще не зашел, ну, значит это не для вас. Ничего страшного.

Как понять, что сериал зашел как положено? Ну, вот я в 2017-ом году включаю его на Apple TV четвертого поколения и сижу и смотрю со всей силы, забив на дела. То есть, до сих пор очень даже хорошо заходит. Хотя я то знаю ответы почти на все вопросы.

Вы должны понимать и отдавать себе отчет, что сериал вышел в 1990-м году, прошло уже почти 25 лет, причем выход третьего сезона не случаен, агент Купер упоминает в первом сезоне, что в своем сне он сидит в Вигваме постаревший по прошествии двадцати пяти лет — и в этом, мать его, весь «Твин Пикс»! Прошло двадцать пять лет и Линч делает третий сезон! Это вот что, так было запланировано?

Так вот, 1990-ый год, нет мобильных телефонов, нет вейперов, почти все в «Твин Пиксе» курят настоящие сигареты, почти наверняка у женщин нет никакой эпиляции, машины — не «Теслы», а обычные такие американские машины и мотоциклы, все жрут пончики и вишневые пироги, хлещут кофе не в «Старбаксе», а в центральном городском кафе. Бобби сойдет за современного хипстера в косухе и «тимберах». У девушек «химия», школьницы красятся как стоящие на Тверской женщины в девяностых. Это, друзья, другая эпоха, ушедшая от нас навсегда. Смотришь, и думаешь, как же жили без «Фейсбука». А потом вспоминаешь — да отлично жили!