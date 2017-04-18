Как смотреть «Твин Пикс» в 2017-ом году: десять фактов
Слушал подкаст «Отвратительных мужиков» и ребята напомнили — в мае выходит новый сезон «Твин Пикс»! И еще напомнили, что пора пересмотреть первые два сезона сериала! Надо сказать, что я был фанатом шоу, пересмотрел оба сезона не менее пяти раз, пересматривал фильмы, читал книги, искал ответы на вопросы, в общем, это и называется фанатство! Новый сезон жду с нетерпением, ну а здесь попробую рассказать, как смотреть «Твин Пикс» в 2017-ом году, почему вам может не зайти и как сделать, чтобы зашло. Пойдем по порядку.
- Очень многие допускают ошибку и начинают погружаться в историю «Твин Пикс» не с сериала, а с полнометражного фильма Fire walk with me, смотрят минут двадцать-тридцать, плюются, потом видят сиськи Лоры Палмер, продолжают смотреть, потом говорят, «Боже, что это за бред!» и ставят клеймо на всем творчестве Линча раз и навсегда. Это — неправильный путь. Для начала рекомендую именно сериал, потом уже сопутствующие материалы. Так у вас получится потихоньку, со вкусом познакомиться с героями, понять, что там происходит, что скрывает «Твин Пикс», узнать Лору Палмер, Купера — что называется, погрузиться.
- Есть эталонный (по мнению многих) «Твин Пикс» в переводе ОРТ, но сейчас на «Амедиатеке» появился сериал в Full HD, с новым переводом, первый сезон уже выложили, второй выходит 28-го апреля. Очень хорошее качество картинки, очень хороший перевод, похожий на правду. Можно выбрать оригинальную дорожку. У ОРТ есть плюс, это актеры, переводившие сериал. Но, вообще лучше смотреть оригинал с субтитрами. Голоса актеров имеют огромное значение, знатоки английского получат удовольствие, если еще не видели «Твин Пикс». Куча всяких оборотов, присказок, своя манера речи у каждого актера, акценты — короче, это сказка. Никакого сравнения с современными сериалами, за исключением великих вещей типа «Молодого папы».
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Если вы посмотрели пару серий и вам сериал вообще не зашел, ну, значит это не для вас. Ничего страшного.
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Как понять, что сериал зашел как положено? Ну, вот я в 2017-ом году включаю его на Apple TV четвертого поколения и сижу и смотрю со всей силы, забив на дела. То есть, до сих пор очень даже хорошо заходит. Хотя я то знаю ответы почти на все вопросы.
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Вы должны понимать и отдавать себе отчет, что сериал вышел в 1990-м году, прошло уже почти 25 лет, причем выход третьего сезона не случаен, агент Купер упоминает в первом сезоне, что в своем сне он сидит в Вигваме постаревший по прошествии двадцати пяти лет — и в этом, мать его, весь «Твин Пикс»! Прошло двадцать пять лет и Линч делает третий сезон! Это вот что, так было запланировано?
Так вот, 1990-ый год, нет мобильных телефонов, нет вейперов, почти все в «Твин Пиксе» курят настоящие сигареты, почти наверняка у женщин нет никакой эпиляции, машины — не «Теслы», а обычные такие американские машины и мотоциклы, все жрут пончики и вишневые пироги, хлещут кофе не в «Старбаксе», а в центральном городском кафе. Бобби сойдет за современного хипстера в косухе и «тимберах». У девушек «химия», школьницы красятся как стоящие на Тверской женщины в девяностых. Это, друзья, другая эпоха, ушедшая от нас навсегда. Смотришь, и думаешь, как же жили без «Фейсбука». А потом вспоминаешь — да отлично жили!
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Весь «Твин Пикс» — это хлебные крошки, смотри внимательно, запоминай, собирай и ты обязательно придешь к пряничному домику. Но хитрый дядя Линч занимается кино для своего удовольствия, а не на потеху публике, так что пряничный домик зачастую оказывается фейковым, ненастоящим. И, вероятно, ответов на вопросы нет вообще никаких. Это надо четко понимать, когда смотрите «Твин Пикс». Собирайте крошки, получайте удовольствие. Сейчас таких сериалов нет вообще. Когда вы посмотрите «Твин Пикс», вы поймете, откуда ноги растут у всех современных загадочных сериалов — «Настоящий детектив» для многих был ОТКРЫТИЕМ, так вот это же стыд, а не открытие. То есть, это хороший сериал, спору нет, но не оставляет мнение, что это такая более мрачная версия «Твин Пикса», где вместо кофе банки пива.
- Вот еще по поводу вопросов и ответов, истинные фанаты говорят, что Линч должен был снять первый сезон и остановиться, перестать, не отвечать ни на какие вопросы — но тут, если почитаете историю создания, вы поймете, как работает современный кинематограф. Линч не хотел называть убийцу ВООБЩЕ. Продюсеры — хотели, так как аудитория после первого сезона рвала на себе облачения с криками «давай сюда убийцу». Окей, Линч дал убийцу. Аудитория сказала «да вы там что, совсем обалдели». Продюсеры сказали, «ээээээээээ да вы там что, совсем обалдели???????» Линч сказал «окей, а в конце сезона расскажем про Черный Вигмам и покажем еще всякого интересного». Аудитория, как и всегда, испугалась непонятного и заумного и осудила и Линча, и «Твин Пикс», и продюсеров, и вообще всех — виноваты русские хакеры. Это эталонная история, когда режиссер работает на десять процентов умников, понимающих его творчество (почти понимающих), тогда как девяносто процентов просто людей, желающих отдохнуть после работы, не дают идее развиться. Так завершился прекрасный сериал «Карнавал», после двух сезонов продолжения не последовало. А там, кстати, прекрасно играет карлик из «Твин Пикса», да и вообще, «Карнавал» как раз из той же серии, если не смотрели, рекомендую. Короче — Линч не мог остановиться, вот и всю. Поэтому, когда вы будете смотреть второй сезон, держите эту мысль в голове.
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В «Твин Пиксе» много такого, чего нет в современных сериалах. Ну, во-первых, спокойно можно пересматривать раз в год-два. Из всей коллекции в «Амедиатеке» пересматривал лишь «Карточный домик». Во-вторых, тут здорово играют актеры. В-третьих, куча всяких культовых вещей, присказок, того, что называется сейчас «мемы» — про горячий кофе, оно пытается думать, ну и прочее, сами знаете, если смотрели. Наконец, это серии по часу, я сейчас спокойно смотрю по одной ночью и получаю удовольствие, почти полнометражное кино. Готовлюсь к третьему сезону!
- Сериал создавали Марк Фрост и Дэвид Линч, у Фроста вышла недавно книга «Тайная история Твин Пикс», на «Литресе» есть версия в PDF за 599 рублей, но лучше купить бумажную версию, там очень радует оформление. Вот эту книгу советую и фанатам сериала, и тем, кто только погружается, и вообще, как отдельное произведение.
- «Твин Пикс» — это культовая вещь. Невозможно разобраться в современной культуре, не зная, откуда ноги растут у многих ее элементов. Поэтому, я бы советовал посмотреть «Твин Пикс» даже через силу, если вы хотите ощущать себя интеллигентным человеком.
Есть другие советики по теме? Милости просим в комментарии!
P.S. Миниатюра поста — Джон Гэвин Ма́лкович изображает даму с поленом.