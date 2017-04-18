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Samsung заблокировала возможность перенастраивать клавишу Bixby в Galaxy S8

18.04.2017 13:45 410

А вот эта история веселая. Все знают, что Samsung сделала большую ставку на свой до сих пор не работающий ассистент Bixby. Такую ставку сделала, что уделила ей отдельную физическую клавишу на корпусе смартфона. Кнопку, которую лично я нахожу ужасно неудобной. Всегда происходят случайные нажатия.

В первые дни тестов появились находчивые люди, которые научились перестраивать эту клавишу под свои «хотелки» при помощи приложения All in one gestures. Сама Samsung такую возможность не предусмотрела в системе.

Но как говорится, «не долго музыка играла». Samsung выпустила обновление для телефона, которое блокирует такую функцию. Читатели ресурса xda-developers обратили на это внимание, когда начали тестировать обновление Samsung Galaxy S8. Теперь на уровне системы никакой сторонний софт не может получить доступ к функциональности этой клавиши. Видимо только root поможет людям исправить ситуацию. Вот такие костыли.

Теперь Bixby вообще невозможно отключить. Вы можете убрать эту функцию с рабочего стола, но при случайном нажатии на физическую клавишу он будет запускаться. А таких случайных нажатий у вас будет много.

Источник

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