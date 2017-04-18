Репортажи на мобильные телефоны стали нормой. Прямые трансляции, фото и видео с места событий — пока нет способа проще и быстрее передать новости. Иногда дело принимает иные обороты, когда камера в телефоне отражает дух печатного издания — обложку.

Про журнал Bon Appétit я ни разу не слышал, но есть в Америке такое издание, посвящённое вкусной еде. Обложку майского номера сняли на iPhone 7 Plus, получилась яркая и сочная картинка.

В чём смысл новости? Мне нравится, что мир становится всё более удобным. Хочешь делать качественные фото — используй, что лежит под рукой.

Возможности смартфонов уже такие, что и обложку журнала напечатать не стыдно. Изображение достойного качества можно снять на любой современный топовый телефон, вопрос лишь в дальнейшей обработке, использовать ли 7 Plus, S8 или G6 — уже не принципиально.

Но в этом случае 7 Plus использовали не просто так, Apple оказывает рекламную поддержку изданию. Эдакое продолжение известной рекламной кампании «Снято на iPhone».

Не удивительно, что фотографам понравился портретный режим двойной камеры. Они сказали, что и на телефон можно сделать такой снимок, который нельзя будет отличить от кадра, снятого на профессиональную камеру за $25 000. Правда, конкретного примера не показали, а в яркой солнечной Мексике, как я думаю, сделать плохую фотку просто невозможно. В таких условиях даже на плохую камеру получатся классные снимки.

Понятно, что подобный творческий подход нравится не всем фотографам, многие и под страхом казни не променяют рабочую технику с парком оптики на камеру iPhone или Galaxy. Но пока одни таскают с собой килограммы оборудования, другие собирают миллионные аккаунты в инстаграме, снимая только на телефон. Разные эпохи, разные методы.

Источник: Techcrunch

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