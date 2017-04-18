Хороший игровой ноутбук в наше время – это вам и средство для развлечений, это и полноценный рабочий «комбайн». Тут и в современные игры на «хаях» поиграть можно, и серьезную работу грех не состряпать.

Времена идут, а концепция не меняется, инженеры каждый день пытаются найти компромиссы между габаритами, дизайном и характеристиками.

В 2016 году для игровых ноутбуков свалилось «счастье» на голову, компания Nvidia соизволила выпустить 10-е поколение своих видеокарт, и к слову, какая-нибудь 1050ti, разогнанная видеокарта начального уровня, это совсем не то же, что и GeForce 950 два года назад. Мобильные видеокарты в ноутбуках сменились новыми, практически полноценными по своим вычислительным возможностям картами.

Сегодня мы смотрим на новую «машинку» Acer Aspire VX 15. Ноутбук стоимостью от 70 000 рублей, и вот его можно брать, как основной компьютер. В игры на 60 fps играет запросто, трудную работы, к примеру, видео монтаж в Adobe Premier– тоже легко тянет, благо железо позволяет.

Кстати, внешний вид очень обманчив, когда будете смотреть видео Валентина, со стороны может показаться, что это миниатюрная «тринашка», а это ноутбук с FullHD экраном в 15,6 дюйма. В общем, лучше один раз увидеть чем…

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