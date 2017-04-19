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Это Xiaomi Mi 6 и с ним все нормально

19.04.2017 9:01 902

И так, Xiaomi отстрелялась. Новый смартфон, свежее железо, некоторые спорные нововведения. И все же, изменилось ли что-то с момента заявления о том, что “компания полностью пересмотрит свою стратегию развития”? Нет, еще не изменилось. В каком-то смысле Xiaomi Mi6 – это еще остаточное явление прошлых привычек.

Дизайн изменился на мой взгляд не в лучшую сторону, Mi 5 мне нравился больше. Не смотря на трендовую закругленность стекла, спинка смартфона похожа на не лучшую пародию на Honor 8 от Huawei, а спереди теперь Xiaomi можно легко спутать вообще с любым китайским смартфонов. Но есть надежда, что при реальном использовании я возьму свои слова обратно. Наконец-то смартфон Xiaomi получил влагозащиту, этого нехватало.

Это Xiaomi Mi 6 и с ним все нормально

Младшая модель Xiaomi Mi 6 – 5.15-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Скругленные края, все как надо. В Plus-версии установлен дисплей на 5.7 дюймов с тем же разрешением.

Это Xiaomi Mi 6 и с ним все нормально

Обе модели​ получили 6 ГБ оперативной памяти и восьмиядерный процессор Snapdragon 835. Объем внутреннего накопителя — 64 или 128 ГБ.

Самая топовая модель получит керамический корпус с элементами из золота. И вот важное нововведение. Флагман Xiaomi теперь тоже без выхода под наушники и это круто. Знаете почему? Потому, что теперь Xiaomi будет обязана сделать целую кучу беспроводных наушников по доступной цене, которые будут работать с любыми смартфонами.

Это Xiaomi Mi 6 и с ним все нормально

Динамики теперь стерео — сверху и снизу. Смартфоны доступны в пяти цветах: чёрный, белый, бежевый, синий и серебристый.

Это Xiaomi Mi 6 и с ним все нормально

Минимальная стоимость $360. Куплю парочку, и сделаю обзор. Больше всего интересует именно камера. Xiaomi до этого не особо дружила с фотосъемкой, а теперь еще и две камеры поставили. Может исправились?

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