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В Корее начались жалобы на Samsung Galaxy S8 и его «красные» экраны

19.04.2017 8:09 1066

Очень интересная история складывается вокруг нового флагмана Samsung Galaxy S8. Публика вроде бы тепло встретила новинку, всем в се понравилось, но буквально на днях настроение информационного поля изменилось кардинально. Большое количество зарубежных СМИ в прямом смысле слова призывают людей не торопится с покупкой Galaxy S8. Причины называют разные: кто-то до сих пор не может отойти от возгораний Note 7, кто-то утверждает, что новый Galaxy красивый, но неудобный в использовании, мол если вы левша, то и вовсе расположение кнопок будет неудобным, а недавно начали поступать жалобы на экраны устройств.

Мировые продажи стартуют​ лишь в эту пятницу, но в Южной Кореи покупатели, предсказавшие аппарат, уже начали получать новинку, и похоже им придется нести его в сервис либо отдавать обратно. Многочисленные жалобы в социальных сетях свидетельствуют о проблеме с дисплеем и непонятным появлением красных оттенков на экране.

Представитель корпорации уже отреагировал на инцидент, заявив, что никакого отношения к аппаратной начинке красный оттенок экрана не имеет и легко исправляется настройками дисплея.

Однако, некоторые пользователи поделились в Instagram и на местных форумах тем, что никакие танцы с бубном вокруг настроек им так и не помогли.

В Корее начались жалобы на Samsung Galaxy S8 и его «красные» экраны

Исследователь Нейл Шах сообщил ресурсу CNET, что причиной такой проблемы стала неправильная калибровка программного обеспечения.

Samsung поставила высокие цели по реализации 60 миллионов единиц смартфонов. Однако, если во всей поставке этих 60 миллионов окажется подобная проблема, это станет ещё одним большим пятном на репутации компании. Покупатели не хотят копаться в настройках, они хотят купить устройство и сразу пользоваться. К тому же цена на устройство в этом году еще выше. Неприятный инцидент, как не крути.

Источник

В Корее начались жалобы на Samsung Galaxy S8 и его «красные» экраны
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