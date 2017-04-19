Тематический ресурс с контентом для взрослых PornHub запустил приложение, которое поможет избежать бана в соцсетях за непристойные картинки. Идея такая: раздеваетесь, запускаете программу, фотографируетесь, ну а потом умная программа скрывает нежные части тела, дорисовывая анимацию.

Как это работает, объяснили в рекламном ролике. Отдельное спасибо за такие смешные мультипликационные сюжеты, смотреть одно удовольствие.

После обработки одним из 15 фильтров смело публикуете снимки и собираете лайки с просмотрами. Ну и читаете заодно восторженные (а может и не очень) комментарии. Пока что программа работает только с фото, но в будущем, возможно, научится и обрабатывать видео.

Наверное, некоторые возмутятся, дескать, что за пошлость и разврат. Но с другой стороны, если посмотреть на пользовательский контент в соцсетях, то понимаешь, что люди выкладывают и смотрят то, что интересно самим. А значит, как лидировали обнажённые селфи по числу просмотров, так и будут. Только теперь снижается вероятность получить бан за непристойный контент 18+.

PornHub говорит, что данные никуда с телефона не отправляются во время обработки, они так и остаются в устройстве. Стоит ли проводить такие эксперименты, решайте сами, моё дело — поведать о том, что происходит в мире.

Судя по тому, как стремительно растёт аудитория PornHub, которую ресурс развлекает всеми возможными способами, «любительский» контент в скором времени оставит без работы профессиональных тружеников индустрии «взрослого» кино.

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Источник: TNW

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