В прошлом году Apple наступила на горло собственно песне и решила распрощаться со старым-добрым разъёмом 3,5 мм для наушников. Причина простая — он не обеспечивает достаточное качество для передачи звука, на смену аналоговому порту пришёл цифровой.

Apple не пожадничала и положила в комплект с iPhone 7 и 7 Plus переходник для подключения наушников с привычным mini-jack. Причём, как показали отзывы пользователей, людям звук через Lightning нравится больше, чем через 3,5-мм порт. Разница пусть и не очень большая, но всё же в пользу более современного Lightning.

Теперь же, пока одни гадают на счёт того, каким будет iPhone 8, другие раздумывают над тем, что же положат в комплект. По мнению аналитиков из Barclays, Apple всё-таки оставит тот самый переходник в наборе с телефоном и в этом году. Когда она откажется от него окончательно? Возможно, в следующем сезоне, в 2018 или 2019 годах, но вряд ли раньше.

За те полгода, что продаются айфоны последнего поколения, я не видел ни одного человека с этим переходником. Опрос знакомых показал, что одни ездят на машине и в принципе не подключают наушники к телефону. Другим нравятся комплектные EarPods с Lightning, а третьи вообще ценят bluetooth-гарнитуры и пользуются беспроводными наушниками, не думая о подключении каких-то там переходников. В итоге получилось, что никто из опрошенных не признался в том, что пользуется iPhone 7 или 7 Plus в паре с таким специфическим аксессуаром.

Возникает вопрос, а нужен ли вообще этот странный переходник? Да, Apple пытается предложить универсальное решение в виде этого адаптера. Дескать, не хотите покупать AirPods, не хотите пользоваться гарнитурами с Lightning, вот вам проверенное решение, подключайте через переходник, что хотите. Да, он смотрится странно, а владельца не порадует торчащий из телефона провод. Но вот такие пока у нас возможности, зато угодили всем.

Ведь если убрать его из поставки, то опять пойдут разговоры о том, что компания вообще не думает о своих клиентах. Так было с MacBook Pro, когда Apple отказалась от привычных USB-портов и не положила в коробку переходники. А уж для Mac они пригодились бы куда больше, чем для iPhone.

Источник