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Toyota «прокачала» свои автомобили под iPhone

19.04.2017 11:30 656

«В машину пришла новая прошивка.» Скоро такие слова станут обычным явлением. Сейчас чаще всего, чтобы поставить новую прошивку в бортовую систему авто, нужно ехать к дилеру. Вот Toyota в России прокачивает ПО новенькой Toyota Touch 2 для владельцев RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Highlander в комплектациях с навигацией.

Новая версия ПО добавляет улучшенный интерфейс, упрощенное управление и возможность интеграции сторонних приложений. К синхронизации с устройствами по Bluetooth добавилось подключение по Wi-Fi. Полная совместимость с устройствами iOS – вот что главное. Хороший автомобиль должен «дружить» с хорошими гаджетами.

Toyota «прокачала» свои автомобили под iPhone

Аккаунт клиента в новой версии можно завести непосредственно из системы. После регистрации и входа сразу открывается доступ ко всем сервисам. В течение трёх лет доступно бесплатное обновление карт и приложений, которое можно выполнить самостоятельно или в салоне.

Toyota «прокачала» свои автомобили под iPhone

Обновление доступно для Toyota Camry комплектации “Люкс” или “Престиж”, RAV4 2015 “Престиж”, RAV4 2016 “Престиж Люкс” или “Престиж Safety”, “люксового” Land Cruiser Prado и Toyota Highlander версии “Престиж” или “Люкс”.

Автомобили RAV4, Camry, Prado и Highlander в комплектации “Toyota Touch 2 с навигацией”, купленные до 20 апреля, также получат обновление — на my.toyota.eu или у дилера.

Парни, а вы используете какие-то «Android Auto» или «Apple CarPlay», как вам? Вот я как-то не ощутил прелести интеграции смартфонов с автомобилями, катаюсь как старовер и просто слушаю музыку с iPhone по Bluetooth.

Источник

Toyota «прокачала» свои автомобили под iPhone
Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone
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