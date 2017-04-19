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Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone

19.04.2017 11:09 410

Как всем известно, большую часть выручки Apple приносят продажи Mac и iPhone. За ними следуют остальные гаджеты. До сих пор рентабельность онлайн-сервисов оставалась сомнительной и руководство компании вместе с инвесторами хотели делать больше денег на продажах онлайн-сервисов. И кажется Apple добилась больших результатов в этом вопросе.

В 2016 году онлайн-сервисы Apple принесли компании 26 млрд долларов (для нас, простых смертных, вообще неземные цифры, не правда ли?). Аналитики прогнозируют рост в двукратном размере до 52 млрд “зеленых» к 2020 году.

“Сервисы становятся всё большей частью наших доходов и в этом году ожидаем цифру, сравнимую с компанией из списка Fortune 100”, сказал Тим Кук во время последней финансовой отчётности.

Вот график роста сервисов Apple с 2000 года:

Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone

Некоторые сервисы, которые занимают место в рейтинге дохода, Apple продаёт по подписке — такие как iCloud и Apple Music. Однако, большую часть этих доходов приносят продажи приложений в App Store.

Вот продукты, которые в будущем могут стать ключевыми по мнению Credit Suisse:

Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone

Credit Suisse дало акциям Apple ценик в 170 долларов и отметку “превосходно”. Вот видите как интересно, железки и безрамочные экраны – это очень хорошо, но зачем это все без первоклассных сервисов и софта?

Источник

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Apple начинает зарабатывать еще больше денег даже не имея нового iPhone
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