Во вторник стартовала ежегодная конференция Facebook для разработчиков — F8. Марк Цукерберг вместе со своей командой сделали множество анонсов для разработчиков, но для конечных пользователей, то бишь нас, тоже кое-что интересное нашлось. Приложения Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp получат новые возможности камеры, в том числе с элементами дополненной реальности. Ещё обещают новых ботов.

Камера — наше всё

Facebook чётко дал понять, что камера теперь является главной вещью в смартфоне. К типичному обмену гигабайтами фото и видео вскоре добавятся технологии дополненной реальности, что даст новые возможности в развлечениях. Это будут новые фотофильтры и куча метаданных, которые дадут позволят узнать больше об окружающей среде, лишь подняв смартфон.

VR приходит в соц. сети

Социальная виртуальная реальность воплощается в приложении Facebook Spaces, которое позволяет вам или вашему мультяшному герою взаимодействовать с друзьями в виртуальном мире. Можно устроить вечеринку или вместе посетить выставку, например. Бета-версия уже стартовала для пользователей Oculus.

Музыка и игры в Messenger

Музыка в Facebook? Неужели? Да! Теперь каждый сможет поделиться любимой песней с другом, не закрывая окно чата, а поможет в этом синхронизация с Spotify, а в будущем и с Apple Music. И в том же чате можно будет зарубиться с другом в какую-то простенькую игру.

AR расширяется

Facebook обещает нам огромные возможности в мире с дополненной реальностью. Например, с помощью камеры смартфона можно будет помещать виртуальные объекты в реальный мир или оставлять скрытые послания. Мы получим совершенно новые игры, которые будут разворачивать виртуальное игровое поле на реальных объектах. Также Цукерберг упомянул новое направление AR-арт — некоторые части произведения в этом жанре можно будет посмотреть только через смартфон.

Рамки и маски

“Ещё больше эффектов камеры и будем как Snapchat!” — с таким лозунгом разработчики Facebook создавали новые приложения Frame Studio и AR Studio. Первое позволит пользователям создавать двухмерные рамки для фото, а второе — создавать 3D-маски, которые будут отслеживать движения лица, без необходимости писать код.

Боты получат больше возможностей

Чат-боты и сегодня многое умеют и изрядно помогают справиться с рутиной не выходя из чата. Но Facebook анонсировал ещё больше возможностей для ботов, какие именно — пока не уточнил. Запланировать встречу, заказать суши, купить технику, совершить перевод, не выходя из Messenger — мы всё ближе к этому.

Сообщество разработчиков

80% процентов разработчиков Facebook находится за пределами США, а значит, не все имеют доступ к различным курсам, тренингам и прочей инфраструктуре компании. Год назад Facebook запустила “Круги разработчиков” — сообщество, направленное на распространение знаний. Сейчас планируется масштабное расширение проекта.

M Suggest

Помните ли вы, что такое Facebook M? Если нет, ничего страшного — это виртуальный ассистент от Facebook, который скрылся в тени Siri и Alexa. Но компания заявила, что будет развивать М и представлять новые функции. В частности, она поспособствует автоматизации общения с клиентами. Кроме того, представлена довольно забавная функция M Suggest — помощник будет подстраиваться под ваше состояние. Например, если вы голодны, будет мечтать об ужине вместе с вами будто ваш голодный друг.

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