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Пакеты iWork и iLife стали бесплатными для всех пользователей iOS и macOS

19.04.2017 6:30 410

Apple решила, что пора бы всем пользователям Mac и iOS попробовать в работе пакет из приложений Numbers, Pages, Keynote, GarageBand и iMovie. Ранее эти же программы она предлагала загрузить бесплатно при условии того, что вы купили Mac или iOS-устройство в 2013 году или позднее. Когда-то вообще приходилось платить за каждое приложение, они стоили от $5 до $20.

  • Pages для macOS
  • Keynote для macOS
  • Numbers для macOS
  • GarageBand для macOS
  • iMovie для macOS

  • Pages для iOS

  • Keynote для iOS
  • Numbers для iOS
  • GarageBand для iOS
  • iMovie для iOS

Думаю, что сразу после покупки Mac’а возникает необходимость в офисных программах. Поэтому пользователи вынужденно подбирали или бесплатные аналоги, или качали взломанные версии с торрентов, чтобы не тратить лишние деньги. Для простых житейских задач возможностей функций пакета iLife хватает за глаза, пусть это и не навороченный Office 365, зато особо и осваивать нечего, всё просто и не запутаешься.

Зато теперь, если вы вдруг заполучили старый бэушный Mac, можете с чистой совестью совершенно легально поставить пакет программ Apple. Только вот много ли таких пользователей?

Источник: MacRumors, Arstechnica

Источник

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