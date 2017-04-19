Пакеты iWork и iLife стали бесплатными для всех пользователей iOS и macOS
Apple решила, что пора бы всем пользователям Mac и iOS попробовать в работе пакет из приложений Numbers, Pages, Keynote, GarageBand и iMovie. Ранее эти же программы она предлагала загрузить бесплатно при условии того, что вы купили Mac или iOS-устройство в 2013 году или позднее. Когда-то вообще приходилось платить за каждое приложение, они стоили от $5 до $20.
- Pages для macOS
- Keynote для macOS
- Numbers для macOS
- GarageBand для macOS
- iMovie для macOS
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Pages для iOS
- Keynote для iOS
- Numbers для iOS
- GarageBand для iOS
- iMovie для iOS
Думаю, что сразу после покупки Mac’а возникает необходимость в офисных программах. Поэтому пользователи вынужденно подбирали или бесплатные аналоги, или качали взломанные версии с торрентов, чтобы не тратить лишние деньги. Для простых житейских задач возможностей функций пакета iLife хватает за глаза, пусть это и не навороченный Office 365, зато особо и осваивать нечего, всё просто и не запутаешься.
Зато теперь, если вы вдруг заполучили старый бэушный Mac, можете с чистой совестью совершенно легально поставить пакет программ Apple. Только вот много ли таких пользователей?
Источник: MacRumors, Arstechnica