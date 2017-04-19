Apple решила, что пора бы всем пользователям Mac и iOS попробовать в работе пакет из приложений Numbers, Pages, Keynote, GarageBand и iMovie. Ранее эти же программы она предлагала загрузить бесплатно при условии того, что вы купили Mac или iOS-устройство в 2013 году или позднее. Когда-то вообще приходилось платить за каждое приложение, они стоили от $5 до $20.

Pages для macOS

Keynote для macOS

Numbers для macOS

GarageBand для macOS

iMovie для macOS

Pages для iOS

Keynote для iOS

Numbers для iOS

GarageBand для iOS

iMovie для iOS

Думаю, что сразу после покупки Mac’а возникает необходимость в офисных программах. Поэтому пользователи вынужденно подбирали или бесплатные аналоги, или качали взломанные версии с торрентов, чтобы не тратить лишние деньги. Для простых житейских задач возможностей функций пакета iLife хватает за глаза, пусть это и не навороченный Office 365, зато особо и осваивать нечего, всё просто и не запутаешься.

Зато теперь, если вы вдруг заполучили старый бэушный Mac, можете с чистой совестью совершенно легально поставить пакет программ Apple. Только вот много ли таких пользователей?

Источник: MacRumors, Arstechnica

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