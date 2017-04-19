Уже на протяжении 10 лет компания Apple стабильно выпускает новые, модифицированные модели iPhone, которые с каждым годом стают лучше и завоевывают доверие тысячи поклонников яблочного бренда. Последние несколько лет сложилась стабильная тенденция, когда компания выпускает телефон новый серии и на следующий — выпускает абсолютно такой же, добавляя новые характеристики и убирая баги предыдущей версии (что бывает довольно часто, особенно в операционной системе IOS). Для современного пользователя выбрать iPhone — это не просто обеспечить себя стильным средством связи, но и пользоваться всеми неоспоримыми преимуществами флагмана мирового бренда.

Пять характеристик, которые изменили взгляд на iPhone 7 Plus:

Улучшенный дизайн. Многие говорят, что iPhone 6 был не самым удачным решением в плане внешнего вида и многие авторитетные блогеры не раз заявляли об неудобстве эксплуатации смартфона. В новой версии сразу видно, что Джони Айв (дизайнер Apple) очень хорошо постарался над достижением наиболее привлекательного и удобного внешнего вида устройства.

Как принято, разработчики сохранили цельный металлический корпус, который удобно держать в руке. В новой версии появилась двойная камера, которая позволяет снимать завораживающие портретные снимки и имеет лучшую стабилизацию изображения среди смартфонов в своём сегменте. Также, приятным сюрпризом стало дополнение цветовой гаммы телефонов. Кроме привычного серого, золотого, Space Gray и розового золота, линейка пополнилась матовым чёрным и чёрным ониксом, которые выглядят безумно элегантно. Также, в марте компания представила красный iPhone 7 Plus. Спустя несколько поколений, Apple наконец-то внедрили в конструкцию своих флагманов влаго- и пылезащиту. К сожалению, нырять телефон может только на глубину до 1-го метра и не более чем на полчаса. Стоит уточнить, что официальная гарантия не распространяется на “утопленников”, поэтому будьте аккуратнее. Камера, пожалуй, является самым масштабным нововведением. Мало того, что камер теперь две, так ещё были добавлена оптическая стабилизация, новые линзы и возможность съемки превосходных портретных снимков. iPhone 7 Plus оснащен 4-ядерным процессором А10, который обеспечивает максимальную производительность телефона. Любители мобильных игр могут порадоваться тому, что теперь абсолютно все “тяжелые” приложения идут без каких-либо лагов на максимальных настройках. Наконец-то в смартфоне появился стереозвук, который обеспечивается двумя мощными динамиками расположенными сверху и снизу устройства. Теперь вы можете наслаждаться просмотром видео и фильмов со звуком наивысшего качества.

Apple в который раз поразила весь мир нововведениями и показала, что технологии не стоят на месте и у них осталось несколько тузов (то есть патентов) в рукаве.