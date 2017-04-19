iPhone 7 Plus: пять новых характеристик, покоривших весь мир
Уже на протяжении 10 лет компания Apple стабильно выпускает новые, модифицированные модели iPhone, которые с каждым годом стают лучше и завоевывают доверие тысячи поклонников яблочного бренда. Последние несколько лет сложилась стабильная тенденция, когда компания выпускает телефон новый серии и на следующий — выпускает абсолютно такой же, добавляя новые характеристики и убирая баги предыдущей версии (что бывает довольно часто, особенно в операционной системе IOS). Для современного пользователя выбрать iPhone — это не просто обеспечить себя стильным средством связи, но и пользоваться всеми неоспоримыми преимуществами флагмана мирового бренда.
Пять характеристик, которые изменили взгляд на iPhone 7 Plus:
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Улучшенный дизайн. Многие говорят, что iPhone 6 был не самым удачным решением в плане внешнего вида и многие авторитетные блогеры не раз заявляли об неудобстве эксплуатации смартфона. В новой версии сразу видно, что Джони Айв (дизайнер Apple) очень хорошо постарался над достижением наиболее привлекательного и удобного внешнего вида устройства.
Как принято, разработчики сохранили цельный металлический корпус, который удобно держать в руке. В новой версии появилась двойная камера, которая позволяет снимать завораживающие портретные снимки и имеет лучшую стабилизацию изображения среди смартфонов в своём сегменте. Также, приятным сюрпризом стало дополнение цветовой гаммы телефонов. Кроме привычного серого, золотого, Space Gray и розового золота, линейка пополнилась матовым чёрным и чёрным ониксом, которые выглядят безумно элегантно. Также, в марте компания представила красный iPhone 7 Plus.
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Спустя несколько поколений, Apple наконец-то внедрили в конструкцию своих флагманов влаго- и пылезащиту. К сожалению, нырять телефон может только на глубину до 1-го метра и не более чем на полчаса. Стоит уточнить, что официальная гарантия не распространяется на “утопленников”, поэтому будьте аккуратнее.
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Камера, пожалуй, является самым масштабным нововведением. Мало того, что камер теперь две, так ещё были добавлена оптическая стабилизация, новые линзы и возможность съемки превосходных портретных снимков.
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iPhone 7 Plus оснащен 4-ядерным процессором А10, который обеспечивает максимальную производительность телефона. Любители мобильных игр могут порадоваться тому, что теперь абсолютно все “тяжелые” приложения идут без каких-либо лагов на максимальных настройках.
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Наконец-то в смартфоне появился стереозвук, который обеспечивается двумя мощными динамиками расположенными сверху и снизу устройства. Теперь вы можете наслаждаться просмотром видео и фильмов со звуком наивысшего качества.
Apple в который раз поразила весь мир нововведениями и показала, что технологии не стоят на месте и у них осталось несколько тузов (то есть патентов) в рукаве.