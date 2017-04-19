Жители России нередко сталкиваются с такой проблемой, как плохое покрытие сотовой сети в определенных зонах. Поскольку вышки, как правило, располагаются на открытых площадках, сигнал распространяется на обычные дома, коммерческие сооружения, административные и другие строения. Зачастую точки находятся в населенных пунктах, а вот стоит выехать за город, можете быть уверены, на пути к следующему населенному пункту сотовый сигнал будет ослабевать, или вовсе пропадет. Также плохая связь замечается в подземных паркингах, в метро, подземных переходах, в некоторых супермаркетах, загородных коттеджах, в бизнес-центрах и сооружениях, отличающихся сложными архитектурными решениями.

Как поступить в такой ситуации, в особенности предприятию, на котором работает большое количество сотрудников, нуждающихся в постоянной телефонной связи? Идеально обратиться в компанию Далсвязь, в которой можно приобрести особое оборудование, произведенное в Российской Федерации, позволяющее усилить сигнал сотовой сети в любом объекте. Это может быть офисный центр, торговый зал, паркинг, или любое другое сооружение, где плохо ловит сигнал в крупных или небольших городах. Данные усилители работают совершенно бесшумно и учитывают радиомагнитную обстановку мегаполисов, а также климатические условия нашей страны. Такое оборудование идеально для крупных компаний, ведь позволяет реализовать любой по сложности архитектурный проект.

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