Выставки потребительской электроники хоть и созданы для ознакомления с новинками техники, но самое важное в этих мероприятиях — живое общение.

С 20 по 23 апреля в Москве проходит выставка потребительской электроники в трёх направлениях: Photo, Mobile&Digital и Hi-Fi&Hi-End.

Валентин уже побывал на этом мероприятии, запустил стрим с места событий, но кроме того, на этой выставке вы можете увидеть стенд Wylsacom Media. Любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно проекта Wylsacom на YouTube, нашего сайта и активности в социальных сетях вы сможете задать нашему «патрону» Валентину Туницкому (не Петухов).

Приходите, «чекиньтесь» и давайте знакомиться!

Наши координаты: Отель Аквариум, 19 зал, 4 этаж. Узнать стенд легко — выжатое яблоко пустило свои соки, мимо точно не пройдете.

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