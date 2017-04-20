Какая самая большая проблема при съемке экшн-камерой? Конечно же, звук. Особенно если мы говорим про камеру GoPro. Стыд и позор. Фирма, которая популяризировала направление экшн-камер во всем мире, сейчас делает одни из самых дорогих камер с ужасным звуком и видео “обычного” качества. Ребята из Sennheiser решили проблему со звуком, представив Sennheiser MKE2 — микрофон, разработанный специально для GoPro.

О нём заговорили ещё в сентябре 2016 года и, наконец, он появится на полках 24-го апреля с ценником $199. Устройство крепится на заднюю стенку защитного чехла GoPro и подойдет только к Hero 4. Микрофон имеет в своём распоряжении шумодав, который хорошо справляется как с уличным гулом, так и звуком от тряски самой камеры. Его можно погружать в воду на глубину до одного метра на полчаса.

Для ознакомления доступны несколько звуковых сэмплов, записанных на сам микрофон:

Камеры GoPro сейчас имеют больше недостатков, чем преимуществ: они плохо справляются как с шумом ветра, так в целом со звуком. Микрофон от Sennheiser поможет устранить эту проблему, но только зачем так мучиться? Посмотрите на стоимость комплекта такого микрофона и камеры, возьмите деньги и сходите в магазин за нормальной экшн-камерой Sony FDR-X3000. У нее и видео лучше записывается, и звук встроенного микрофона на высоте.

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