В мире беспроводных наушников назревает скандал. Компанию Bose обвиняют, что она без ведома владельцев техники следит за тем, что же слушают пользователи. Соответственно, компания нарушат права граждан на неприкосновенность частной жизни. Собранные данные предоставляются аналитической компании Segment.io. Она, судя по регистрационным сведениям, занимается продажей информации для рекламных целей.

Жалобу подали в американский суд, теперь от компании-производителя Bose ждут ответной реакции на происходящее. Пока же, если судить по исковому заявлению, получается, что те, кто ставит на смартфоны приложение Bose Connect из App Store или Google Play, не могут быть уверены в сохранности личных данных.

Вообще приложение Bose Connect служит для более удобной связи между телефоном и наушниками, например, можно скачать свежую версию прошивки или посмотреть список подключенных устройств. Также у приложения есть и права доступа к информации в телефоне, оно собирает данные, какие подкасты, треки или исполнителей прослушиваете. Я пользуюсь наушниками Bose, но обхожусь без этой программы, ставить её на телефон не обязательно, наушники проигрывают музыку и без неё.

Как пользователь продукции Bose, я доверю производителю, но интересно посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация. Не вижу ничего страшного в том, что «умные вещи» собирают данные, это нормальное явление, как иначе узнавать сценарии поведения пользователей? Другое дело, что потребителей нужно ставить в курс происходящего, чтобы данные не утекали тайком, не было бы поводов для таких новостей и судебных процессов.

Источник: The Verge, Reuters, Fortune

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