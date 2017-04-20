Четверг, 20 Апреля

HTC не может успокоиться и выпускает… «сжимаемый» смартфон

20.04.2017 17:00 410

Уже вроде два раза отпевали. Забыли, потом опять воскресили, и опять похоронили. Да, это я про смартфоны HTC. Тайваньская компания последние годы живет на выручку с HTC Vive, «смартфонное» подразделение в упадке. Но азиаты будут бороться до последнего вздоха и до последней копейки. 16 мая состоится презентация нового устройства под индексом «U».

HTC U будет поддерживать новую технологию Edge Sense, которая использует сенсоры, встроенные в рамки вокруг экрана, для управления смартфоном с помощью сжатий и свайпов на боковых гранях устройства. Смартфон-эспандер, не иначе.

HTC не может успокоиться и выпускает… «сжимаемый» смартфон

Известный блогер Эван Бласс опубликовал характеристики будущей новинки: она будет отличается 5.5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1440 точек, 12-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Что это и зачем это? Смогут удивить нас этим HTC? Очень хотелось бы в это верить. В любом случае, спасибо за старания, может хоть как-то скрасят наши скучные ожидания нового iPhone после выхода Samsung Galaxy S8.

Технология, позволяющая управлять устройством без клавиш при помощи силы нажатий на разные части корпуса интересна, но вот как будет осуществлена реализация — это другой вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы HTC ворвалась опять в «большую» гонку, но вероятность очень мала.

Источник

HTC не может успокоиться и выпускает… «сжимаемый» смартфон
Зачем Apple использует литры синтетического пота в своих тестах?
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.