Уже вроде два раза отпевали. Забыли, потом опять воскресили, и опять похоронили. Да, это я про смартфоны HTC. Тайваньская компания последние годы живет на выручку с HTC Vive, «смартфонное» подразделение в упадке. Но азиаты будут бороться до последнего вздоха и до последней копейки. 16 мая состоится презентация нового устройства под индексом «U».

HTC U будет поддерживать новую технологию Edge Sense, которая использует сенсоры, встроенные в рамки вокруг экрана, для управления смартфоном с помощью сжатий и свайпов на боковых гранях устройства. Смартфон-эспандер, не иначе.

Известный блогер Эван Бласс опубликовал характеристики будущей новинки: она будет отличается 5.5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1440 точек, 12-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Что это и зачем это? Смогут удивить нас этим HTC? Очень хотелось бы в это верить. В любом случае, спасибо за старания, может хоть как-то скрасят наши скучные ожидания нового iPhone после выхода Samsung Galaxy S8.

Технология, позволяющая управлять устройством без клавиш при помощи силы нажатий на разные части корпуса интересна, но вот как будет осуществлена реализация — это другой вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы HTC ворвалась опять в «большую» гонку, но вероятность очень мала.

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