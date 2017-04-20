Заголовок может показаться забавным, но чтобы создать качественный гаджет, которым будут пользоваться миллионы людей каждый день, необходимо протестировать его в условиях, максимально приближенных к реальным.

По заявлению журналиста Ариэля Росса, который побывал в штаб-квартире Apple, компания каждый день создает несколько литров синтетического пота. Этот пот в полной мере имитирует настоящий человеческий пот. На этой жидкости трестируется аксессуары и устройства Apple.

Это ремешки для Apple Watch, это наушники и другие гаджеты. Ведь кто знает, что может произойти с материалами, из которых изготовлено изделие, если оно часто будет взаимодействовать с потом? Аллергические реакции и ожоги – частое явление в мире потребительской электроники. Вспомнить хотя бы случай с фитнес-трекерами FitBit. Многие люди жаловались на сильную реакцию. Apple не хочет попасть в такую неприятную ситуацию.

Интересная новость, правда? Интересно, что еще необычного таится за стенами крупных компаний? Пусть тестируют, главное, чтобы не пахло.

Источник