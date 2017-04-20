Четверг, 20 Апреля

Зачем Apple использует литры синтетического пота в своих тестах?

20.04.2017 14:30 164

Заголовок может показаться забавным, но чтобы создать качественный гаджет, которым будут пользоваться миллионы людей каждый день, необходимо протестировать его в условиях, максимально приближенных к реальным.

По заявлению журналиста Ариэля Росса, который побывал в штаб-квартире Apple, компания каждый день создает несколько литров синтетического пота. Этот пот в полной мере имитирует настоящий человеческий пот. На этой жидкости трестируется аксессуары и устройства Apple.

Зачем Apple использует литры синтетического пота в своих тестах?

Это ремешки для Apple Watch, это наушники и другие гаджеты. Ведь кто знает, что может произойти с материалами, из которых изготовлено изделие, если оно часто будет взаимодействовать с потом? Аллергические реакции и ожоги – частое явление в мире потребительской электроники. Вспомнить хотя бы случай с фитнес-трекерами FitBit. Многие люди жаловались на сильную реакцию. Apple не хочет попасть в такую неприятную ситуацию.

Интересная новость, правда? Интересно, что еще необычного таится за стенами крупных компаний? Пусть тестируют, главное, чтобы не пахло.

Источник

HTC не может успокоиться и выпускает… «сжимаемый» смартфон
Зачем Apple использует литры синтетического пота в своих тестах?
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.