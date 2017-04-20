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Samsung Galaxy S8 прошел «7 кругов ада» и выжил

20.04.2017 14:00 328

Ну вот. Началось. В начале года я предполагал, что новые флагманы Samsung Galaxy S8 будут под прицелом «маньяков-тестировщиков». После того, что случилось с Note 7, конечно же «хайперы» сделают все возможное, чтобы проверить S8, так сказать, на прочность.

И Samsung это прекрасно понимала, перед тем, как выпускать новое устройство. Представляете, сколько усилий и тестов пришлось сделать, чтобы убедиться в готовности продукта?

YouTube-блогер JerryRigEverything протестировал Samsung Galaxy S8 по-своему. Испытал его огнём, поцарапал ключами и применил к нему физическую силу.

Удивительно, но новый флагман выдержал все испытания с одними лишь визуальными следами терзаний. А так остался вполне рабочим. Конечно, если подержать дисплей возле зажигалки секунд 10, образуется белое пятно, но спустя некоторое время от него не останется ни следа. Настоящий спартанец!

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