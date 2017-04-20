Приложение Wunderlist частенько попадало в различные топы и подборки программ. Ещё бы, довольно простое, но понятное и удобное приложение для ведения списка дел. Ничего лишнего, минимум наворотов, можно и не объяснять, насколько оно хорошо работает, у него миллионы довольных пользователей по всему миру.

Пару лет назад Microsoft купила компанию, разработавшую эту программу. Зачем? Чтобы выпустит своё приложение на её основе. Теперь оно появилось, программа называется To-Do, пока что у неё совсем низкий рейтинг в App Store. Что поделать, первый релиз, сбор багов и отладка, всё как обычно. Позднее будут версии для Mac и планшетов на iOS и Android.

Ссылки: iOS и Android

Что будет с Wunderlist? А всё, его больше обновлять не станут. Данные можно перенести в To-Do и пользоваться им. Но нужна учётная запись Microsoft, иначе сервис не будет работать. Зато получаете синхронизацию с другими службами Microsoft, на мой взгляд, это весомое преимущество для программы-ежедневника. Другое дело, что Microsoft, скорее, портит, чем улучшает приложения. Достаточно вспомнить Skype, которым сейчас по доброе воле уже никто не хочет пользоваться. Хотя в Microsoft уверяют, что над To-Do работает старая команда разработчиков, поэтому всё будет в порядке, сервис будет только лучше.

Какие альтернативы? Хвалят приложение TickTick (Android и iOS), но я им не пользовался, не могу сказать, удобное или нет. На мой взгляд, лучше обычного блокнота (или модного молескина) ничего не придумали. Просто потому, что иногда хочется написать что-нибудь от руки, а не печатать на клавиатуре.

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