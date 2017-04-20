Прошлым летом мы ездили на технопикник и показывали, как фанату технологий не заскучать в лесу. Одним из ценных предметов стала маленькая, но громкая колонка JBL Flip 3. Яркая, в меру компактная, звучная, а ещё и недорогая.

Сейчас потеплело, люди выходят в парки, катаются на велосипедах и прочих модных видах городского транспорта вроде гироскутеров и моноклёс. В руках или рюкзаках у гуляющих часто видно колонки JBL, представители семейства Flip встречаются регулярно.

Дизайн

Колонку можно поставить вертикально, а можно и положить набок, её можно ещё и повесить на гвоздик и крючок, если захватите с собой летом на дачу. Можно ли ходить с колонкой в руке? Можно, получаете эдакую мини-гантельку.

JBL Flip легко определить по внешнему, если вы интересуетесь техникой. Крупный логотип по центру, вытянутая форма, а главное — яркие цвета сразу бросаются в глаза. Теперь появились и колонки в новых оттенках, хотите красоты, смотрите и выбирайте. Вот модный камуфляж, вот красно-синие крестики.

Само-собой, 8 стандартных вариантов остались в продаже, просто теперь выбор расцветок увеличился и появились новые. Более того, JBL показала Flip 4, но старая колонка по-прежнему остаётся в продаже. Посмотрим, что там будет с ценами, но в своём роде это привлекательная вещь. Писать про отдельный большой обзор смысла нет, Flip 3 продаётся уже почти 1,5 года, но напомнить о существовании такой вещи стоит.

Звук

У колонки два динамика по 8-ватт, много это или мало? Конечно, это вам не JBL Xtreme, если хочется устроить дикую вечеринку летним вечером, лишив сна всех соседей на ближайших к даче участках.

Задача небольшой колонки — подарить музыкальное сопровождение во время прогулки или в комнате, проиграть песни на летних уличных посиделках — с этим она справляется отлично. Колонка держит связь по bluetooth одновременно с 3 устройствами, так что при желании запускайте музыку по очереди с нескольких телефонов, все будут довольны.

Колонка не хрипит на максимальной громкости, не искажает звук, играет чисто и отлично подходит для электронной музыки. Стоит ли слушать на ней классику или джаз? На мой взгляд, нет, для таких целей нужны устройства подороже, которые раскроют сущность композиции. Всё-таки маленькая колонка, так что будем адекватны со своими претензиями, но даже бас присутствует.

Колонка не боится воды, вот это важно — кидать в воду не рекомендовано, погружения противопоказаны производителем, хотя мыть под краном можно. Для лета — самое оно, можно взять на пляж или поставить на столик во время дачной сиесты, но не опасаться того, что внезапный ливень уничтожит устройство.

Заряжается колонка через microUSB, в комплекте лежит кабель, а зарядного устройства не прилагается. На зарядку уходит часа 3, а музыку колонка играет часов 9-10, всё зависит от уровня громкости.

Сколько стоит

JBL Flip 3 стоит недорого, около 4,5-5 тысяч рублей. Цена адекватная, акустика мне понравилась: играет хорошо, красиво выглядит, её приятно взять в руки. Важны ли тактильные ощущения для устройства, которое в теории просто стоит да играет музыку? На мой взгляд, важны, хочется, чтобы вещь была симпатичной, а у JBL с этим полный порядок.

Мнение

У JBL получился удачный во всех отношениях аксессуар. Колонка красивая, яркая, из приятных материалов. Вроде бы утилитарная вещь, а получился оживляющий интерьер аксессуар. Это раз. Второй момент — колонка долго работает, не боится воды, а качество звука для такого небольшого устройства очень хорошее. Третий пункт — цена, с этим тоже всё в порядке, JBL Flip 3 стоит адекватных денег, можно и нужно брать, если любите слушать музыку и не хотите скучать в тишине.

Маленький, но громкий и звучный аудио снаряд @jblrus Flip 3. Теперь ещё и в более ярких цветах! Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 1 2017 в 3:48 PDT

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