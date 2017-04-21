Несколько недель назад жена стала жаловаться, что iPhone 6S внезапно выключается, когда остается процентов тридцать заряда, ну а это значит, что аппарат попадает под программу замены аккумулятора. Проверить свой аппарат можно здесь.

Я проверил, оказалось, попадает. Позвонил в «МакЦентр», во-первых, потому что всем советую этот сервис, во-вторых, ходить нужно только в официальные сервисы, в-третьих, мне нравится улица Школьная, наконец, в «МакЦентре» я столько всего успешно чинил, что только одни позитивные воспоминания.

Хочу вам напомнить, что авторизованный сервис — это не «ремонт Apple, Samsung, iPad» в вонючем подвале. Это не установка китайских говноэкранов за две тысячи рублей. Это не выездной непонятный мастер, меняющий батарейку в офисе. Если у вас нормальная техника и что-то случилось, потратьте время на поездку в авторизованный сервис, чтобы все было как положено. В конце концов, ремонтировать MBP за двести тысяч у дяди Васи в местном ТЦ как-то неправильно, вам не кажется? Короче, список сервисов вот тут, дальше сами решайте, что вам делать.

В сервисе

Перед поездкой позвонил в сервис, выяснил, что можно приезжать, сказал номер модели. Смартфон не РСТ, европейский, покупал его на «Горбушке», потому что хотел сэкономить. Оказалось, что меняют батарейки и для таких устройств, все нормально. По телефону сказали, замена займет неделю, на это время купил жене iPhone SE — потом его подарили тете, так что пригодился. Ходить с каким-нибудь андроидом даже несколько дней жена отказалась. И я ее понимаю. В общем, в субботу проснулись, позавтраками, покатили на улицу Школьную!

А там, конечно, не толпа, но человек семь на приемке. А нам надо быстро было сдать айфусю да ехать на сквош. Но, ничего, встали в очередь. И дальше я стал слушать, что говорит народ. И это просто изумительно.

Напомню, дело происходит в одном из самых старых АВТОРИЗОВАННЫХ сервисов Apple, то есть это не шарашкина контора, тут не может быть никакого обмана, никаких манипуляций, сотрудники регулярно проходят обучение, короче, ну я даже не знаю — это бездушный конвейер, где от посетителя нужно очень мало. Пришел, сдал, подписал, ушел, послушал, что тебе скажут.

Но на Руси, естественно, своя специфика. Все очень умные.

Вот мужчина говорит, что у iPhone 6S Plus не работает камера. Окей, ему говорят, сделаем диагностику, заменим аппарат, если потребуется. Мужчина говорит — нет, я не хочу замену, я хочу справку о браке и с ней пойду в магазин, чтобы деньги вернули. Ему говорят — а вы что, новый аппарат не хотите получить? Мужчина отвечает — я ЧИТАЛ В ИНТЕРНЕТЕ, что вы аппараты хуже выдаете.

Тренированная девушка на приемке поперхнулась, на секунду посмотрела куда-то вбок и переспросила — что значит хуже? Мужчина улыбается с видом хитрого знатока — ну, хуже. Памяти меньше. Потертые какие-то. Короче, давайте мне справку и все. Девушка не спорит, но, думаю, про себя говорит матерные слова.

Напомню, что это вот невозможно — невозможно выдать на замену потертый аппарат или смартфон с меньшим объемом памяти. Тут, напомню, система. Если это авторизованный СЦ. Выдают новый смартфон, идентичный вашему. Кто пишет ересь в интернете — хотя что я спрашиваю, нижний интернет он такой.

Вот подходит девушка и начинает с истерикой в голосе докладывать — ваши айфоны, не работают, купила вот шестерку, теперь динамик то работает, то не работает! И рядом ее парень стоит и поддакивает, мол, да, плохие айфоны! Парень на приемке говорит, хорошо, сделаем диагностику, проверим, может аппарат в воде побывал. Девушка сразу включает заднюю, а как это можно проверить? И что тогда? Парень отвечает, ну, диагностика в случае подозрения на залив платная, ремонт тоже платный. Проверяется легко. Девушка меняется в лице, фыркает, говорит, что нужно подумать, и они уходят на крыльцо и кричат там друг на друга; ДУРА Я ЖЕ ГОВОРИЛ ЧТО МОЖНО ПРОВЕРИТЬ!!! КАК ТЫ ЕГО ВООБЩЕ УРОНИЛА В УНИТАЗ КАК ЭТО МОЖНО!!!

Вот подходит чувак в сандаликах (на улице дождь со снегом и минус два градуса), пальто, черной шапке, подходит, как выясняется, забирать айфон. Ему выдают новую семерку в пакетике, вроде все тихо и спокойно, но тут начинается цирк. Потому что паренек на приемке уже расслабился, уже подумал, что все хорошо, спокойный клиент, но — нет! Чувак в сандаликах начинает голосить ТАК НУ А ЧТО ВЫ ОТДАЛИ МНЕ ПАКЕТИК ВЫ МНЕ ДОКАЖИТЕ ЧТО ТУТ СТОЛЬКО ЖЕ ПАМЯТИ КАК В МОЕМ БЫЛО!!! ДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ! ДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ! Парень говорит, что надо тогда активировать аппарат — этот орет, так активируйте его! Парень говорит, ну это же ваши данные для входа в iCloud надо ввести, я их не знаю. Сандалики заходятся — ЧТО ВЫ МНЕ ЛАПШУ НА УШИ ВЕШАЕТЕ, ПОКАЗЫВАЙТЕ, СКОЛЬКО ТУТ ПАМЯТИ!!!!! Короче, все ржут, сандалики зло оглядывается, хватает аппарат, ругается, достает откуда-то из-за угла грязный самокат и укатывает в дождь. Становится еще смешнее, когда представляешь, как он толкается по грязи и холоду.

Тут снова напомню, что невозможно как-то обмануть с памятью, ну это просто нонсенс и глупость. Если речь идет про авторизованный сервис. Да и зачем бы обманывать, ума не приложу.

Остальные пассажиры были вроде вполне нормальными. Заметил, что никто не слушает предупреждений о том, что, сдавая аппарат, надо выйти из iCloud и отключить пароли на вход. Все это делают уже на приемке. И я тоже сделал это на приемке! Дошла и до нас очередь, тоже потупили с iCloud, но, сдали, получили бумагу, поехали на сквош.

После сервиса

Ну, жена мне сказала, что совсем не так представляла себе сервис Apple — думала, будут белые стены, красивая мебель, центр города. А тут чувак в сандаликах, скандал, ужас и приемка как в советской комиссионке. Кстати, мне тут подсказал товарищ, что любителям белых стен и красоты нужно идти в сервис B2X в Nikolskaya plaza (Никольская, 10), сервис, естественно, авторизованный, никакой рекламы нет, но все там круто и по-американски. Нужно будет попробовать.

Через четыре дня позвонили из «МакЦентра», приезжайте, забирайте. Приехал, забрал.

Мораль всей это истории — неважно, в какой вы сервис понесете свой айфон или макбук, главное, чтобы была авторизация. Это первое. Второе — не делайте так, как люди, нарисованные выше, это ведь все святая правда. На приемке тоже люди сидят, живые, хорошие, добрые. Вероятно, меньше нужно читать всяких гавноотзывов и больше доверять профессионалам.

P.S. Час подбирая фотографии так и не нашел ничего лучше того, что здесь сейчас есть.

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