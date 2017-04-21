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Вот он, первый электрический пассажирский самолет!

21.04.2017 11:00 738

Электрокары, электросамокаты, электроскутера. А когда ж будут электросамолеты? Уже скоро!

Мюнхенская авиационная компания Lilium Aviation успешно сконструировала и протестировала то, о чём многие инженеры мечтали на протяжении многих лет — электрический реактивный пассажирский самолет.

Двухместный самолет способен пролететь 186 миль на одном заряде, то есть один час на своей максимальной скорости. Такая скорость достигнута благодаря 36 реактивным двигателям. Для подъема в небо разработка использует собственные крылья, как обычный самолет.

Вот он, первый электрический пассажирский самолет!

Вот он, первый электрический пассажирский самолет!

Вот он, первый электрический пассажирский самолет!

У компании большие амбиции, ведь она уже заявила о намерении навязать борьбу крупным корпорациям в поставках летательных аппаратов.

Тем временем, компания AeroMobil из Словакии начала принимать предзаказы на личный летающий автомобиль стоимостью $1.3 млн. Поставки ожидаются к 2020 году. А пекинская Yi-Hang собирается сделать свой автономный пассажирский дрон, прошедший испытания в Дубае прошлым летом, доступным для всех желающих.

Вот он, первый электрический пассажирский самолет!

Uber также в сентябре анонсировал исследование подобных автомобилей и даже нанял для этого сотрудника из NASA. На следующей неделе сервис собирает конференцию для обсуждения будущего беспилотных автомобилей.

Lilium планирует построить пятиместный реактивный самолет для услуг такси. Ребята, вот и начинается эпоха летающих автомобилей и шатлов, прям как из фильма «Пятый элемент». Останется только придумать новые правила воздушного движения…

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