В конце прошлого месяца в руках журналистов оказался отчёт Apple, в котором помимо работы над новым кампусом упоминались и разработки в сфере дополненной реальности.

На днях Gizmodo опубликовал новую информацию по поводу загадочных исследований. Вы не найдете там ничего конкретного, но можно сделать вывод об активном тестировании гарнитуры, которая моделирует 3D-изображение и транслирует его прямо в глаза.

После тестирования гарнитуры, пользователь испытывал дискомфорт из-за слишком ярких вспышек лазера. К счастью, всё обошлось — окулист подтвердил отсутствие вреда.

В отчете, датированном 2 марта, другой испытуемый получил подобное повреждение:

Сотрудник центра тестирования сообщил о боли в глазах после использования прототипа. Он заметил, что защитная плёнка устройства была повреждена и посчитал его подделкой.

По словам источников, помимо гарнитуры дополненной реальности, Apple готовит и устройство VR.

Вот это интересно! Я очень хочу посмотреть на дополненную реальность в исполнении Apple. Могу поспорить, что этого хочу не только я, но и конкуренты Apple. Давайте говорить откровенно, от такого шага все будут только в плюсе. Apple выпустит свои устройства, популяризирует рынок, а тот маленький кусочек пирога, который останется, будет с удовольствием “скушан” от сильными игроками. И Apple сыта, и Android цел.

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