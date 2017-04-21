Суббота, 22 Апреля

Apple действительно работает над AR-очками

21.04.2017 10:00 492

В конце прошлого месяца в руках журналистов оказался отчёт Apple, в котором помимо работы над новым кампусом упоминались и разработки в сфере дополненной реальности.

На днях Gizmodo опубликовал новую информацию по поводу загадочных исследований. Вы не найдете там ничего конкретного, но можно сделать вывод об активном тестировании гарнитуры, которая моделирует 3D-изображение и транслирует его прямо в глаза.

После тестирования гарнитуры, пользователь испытывал дискомфорт из-за слишком ярких вспышек лазера. К счастью, всё обошлось — окулист подтвердил отсутствие вреда.

В отчете, датированном 2 марта, другой испытуемый получил подобное повреждение:

Сотрудник центра тестирования сообщил о боли в глазах после использования прототипа. Он заметил, что защитная плёнка устройства была повреждена и посчитал его подделкой.

По словам источников, помимо гарнитуры дополненной реальности, Apple готовит и устройство VR.

Вот это интересно! Я очень хочу посмотреть на дополненную реальность в исполнении Apple. Могу поспорить, что этого хочу не только я, но и конкуренты Apple. Давайте говорить откровенно, от такого шага все будут только в плюсе. Apple выпустит свои устройства, популяризирует рынок, а тот маленький кусочек пирога, который останется, будет с удовольствием “скушан” от сильными игроками. И Apple сыта, и Android цел.

Источник

Илон Маск хочет сделать нас киборгами в 2020 и это страшно
Tesla отзывает 53 000 своих автомобилей
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.