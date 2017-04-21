Занимая почётный пост крупнейшего производителя гаджетов, Apple заодно​ больше всех остальных использует природные ресурсы. Понятно, что это связано с бешеным спросом на MacBook и iPhone. Для их производства Apple вынуждена постоянно выкапывать кучу земли и чаще всего там, где о соблюдении трудовых норм не может быть и речи. Алюминий становится дефицитным продуктом.

Компания заботится о своих сотрудниках и осознает всю плачевность ситуации. Из этих побуждений руководство думает о переходе на перерабатываемые материалы, полностью остановив добычу металла. Похоже, Apple нащупала новую лазейку в законодательстве и теперь этот ход даст определенные привелегии со стороны налогообложения, ведь в США любят тех , кто беспокоится об окружающей среде и здоровье людей.

Большая часть металлов и минералов добывается в Конго, эта бедная страна ещё и в состоянии военного конфликта.

Apple стремится к изготовлению новых iPhone из деталей старых устройств или из вторичных материалов высокого качества. Для наладки процесса перерабатываемого производства компания тратит огромные средства. Вспомнить хотя бы робот Liam.

Сейчас утилизация электроприборов представляет огромную проблему для экологии. Чаще всего устаревшую технику отправляют в Западную Африку, где их разбирают местные жители за гроши. А самое ужасное, что в этот рабочий процесс вовлечены маленькие дети. На эту тему у нас выходила познавательная статья.

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