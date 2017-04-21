Как мы уже вам рассказывали, с 20 по 23 апреля в Москве проходит выставка потребительской электроники в трёх направлениях: Photo, Mobile&Digital и Hi-Fi&Hi-End. Мы её ласково назвали «российским CES», если кто не в курсе, то CES — крупнейшая выставка электроники в Америке, одна из главных выставок года. 3 огромных павильона, площади на улицах, куча стендов и всякой всячины, за день легко намотать километров 30, всё раз и не посмотришь. А что у нас?

Поработали на выставке в Крокусе, тут много качественного звука, камер и красивых девушек Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 21 2017 в 8:33 PDT

А у нас масштабы намного скромнее. Понятно, что экономическая ситуация сейчас сложная, люди экономят, алиэкспресс — лучший друг небогатого российского гаджетомана. Стоит ли идти поглазеть на электронику и ехать в Крокус до станции метро «Мякинино»?

На мой взгляд, выставка в большей степени посвящена фототехнике, она тут в приоритете. Можно попробовать в работе новые камеры, пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке, да и моделей на стенде пофотографировать. Кое-где ещё и тестируют световое оборудование, поэтому можете заодно и оценить мощность ламп.

На задворках, как обычно, притаились китайские производители с различными аксессуарами: умные часы, фитнес-браслеты и всякие проводки да внешние аккумуляторы. Если с собой есть деньги, можете укатить домой прямо на гироскутере или подобии сигвея, было бы желание.

Отдельная зона для ценителей настоящего звука — тут у нас пластинки, которые сейчас переживают вторую молодость. Само-собой, они тут не просто так выставлены для красоты, можно купить пластинку себе на память или закупиться подарками на будущее, тем более тут большой выбор. Люди неспешно ходят и копаются в коробках в поисках интересных записей, приятное занятие, выбирать себе музыку. Не сидеть, уткнувшись в экран телефона или компьютера, просматривая свежие плей-листы, а заниматься изучением старых записей.

По соседству с пластинками расположились стенды с наушниками, просто праздник для аудиофила. Тут вам никаких дешёвых китайских наушников за $20, только качественный звук. Поэтому лежат усилители, висят гроздья кастомной арматуры по цене топового макбука. Да, меломаны готовы платить за нюансы звука, то, что раньше было исключительно профессиональным сегементом аудио рынка, теперь стало относительно массовым явлением. Хотите наушники как у Лепса, пожалуйста, можете прикупить себе такие и петь про рюмку водки во весь голос, наслаждаясь звуком.

Для ценителей качественной акустики тут маленький праздник. McIntosh, Denon, JBL, Bose и другие бренды предлагают оценить возможности таких систем. Цены писать не буду, чтобы не шокировать, но некоторые комплекты стоят как небольшая квартира. В погоне за качественным аудио можно бесконечно улучшать и дорабатывать системы, это как фотодело — всегда можно что-нибудь изменить, докупить, переделать. Занятное, но затратное хобби.

Конечно, хочется, чтобы и у нас выставки электроники были значимым событием. Россия — богатая страна, где можно продавать не только дешёвые одноразовые кабели и силиконовые чехлы. Хочется больше разных устройств в одном месте, чтобы все производители привозили свою технику в одно место. Чтобы человек мог прийти и попробовать самые разные устройства, понять вживую, чем хороши новинки, пощупать, послушать, подержать в руках и сделать свои выводы.

Пока же она больше похожа на междусобойчик по интересам: тут собираются фотолюбители, тут у нас сидят меломаны, здесь любители дорогих наушников, вот там сидят ценители топовой акустики.

Но где раздел Mobile? Видел камеру Yi, но как-то очень скудно всё, можно столько всего интересно показать, в этом плане выставке ещё расти и расти, тут огромный потенциал для привлечения аудитории.

Спасибо всем, кто заглянул к нам в гости на стенд — всегда рады развиртуализироваться и пообщаться вживую. Выставка не очень большая, я бы даже сказал, что маленькая. Идти сюда в поисках новых смартфонов или ноутбуков смысла нет, а вот для знакомства с камерами, акустикой и наушниками посетить её стоит. Где вы ещё так просто и легко послушаете звук на наушниках за $3 000?

По виду наушников и не скажешь, что они стоят $3000! Профессиональный вариант для звукозаписывающих студий при желании (и возможности!) можно прикупить и себе любимому. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 21 2017 в 9:14 PDT

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