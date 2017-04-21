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Илон Маск хочет сделать нас киборгами в 2020 и это страшно

21.04.2017 15:30 328

Недавно мы писали, что вместе с Neuralink Маск планирует соединить человеческий мозг с компьютером. Они намерены внедрять в мозг специальные микрочипы. В том числе и для лечения болезней. Оказалось – это еще цветочки.

Следующей целью Маска стало соединение человеческих мозгов друг с другом для коммуникации без общения и переписки.

Вы уже цифровые супермены. Следующее значимое событие — изменение средств общения на более продвинутые. Сейчас вы излагаете слова или печатаете их на клавиатуре. Это слишком медленно. Мы хотим внедрить невероятно быстрые способы коммуникации на уровне нервов.

По словам предпринимателя, внедрение займет 8-10 лет. Примечательно, что новости от Neuralink появились вскоре после презентации Facebook о планах разработки контроля техникой на уровне мозга. Кажется, наш мозг ждут действительно большие перспективы.

На данный момент, этой темой действительно заинтересованы только Маск и Цукерберг. А вдруг им удастся популяризировать эту тему? Вот сейчас становится как-то страшно.

Источник

Илон Маск хочет сделать нас киборгами в 2020 и это страшно
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