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Tesla отзывает 53 000 своих автомобилей

21.04.2017 15:00 328

Вот и Tesla настигла злая участь. Отзывы в автомобильной промышленности – дело обыденное. На официальном сайте компании появилось объявление об отзыве 53 тысяч единиц Model S и Model X из-за проблем с электрическим парковочным тормозом.

У некоторых автомобилей тормоз попросту не активируется, однако проблема не критическая, о чём сообщила сама компания:

Угрозы безопасности наших клиентов нет. Ещё не зафиксировано ни единого случая аварии или травмы, причиной которых стала данная недоработка.

Виновником возникновения изъяна оказался сторонний поставщик, у которого Tesla и заказывает ключевой компонент. Компания отзовет 53 000 автомобилей, изготовленных в период с февраля по октябрь 2016 года, несмотря на то, что проблема существует лишь на некоторых из них. Процесс замены будет описан в дополнительном письме для водителей.

Незначительный инцидент сразу стал причиной падения акций Tesla: с $309 до $303 за единицу. Капитализация снизилась до $50 млрд.

Отзыв происходит не впервые: в 2015 компании пришлось “забрать обратно” 90 000 автомобилей из-за проблем с ремнем безопасности. Ситуация неприятная, но реакция компании правильная, лучше предотвратить возможную «катастрофу» и жертвы.

Источник

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Tesla отзывает 53 000 своих автомобилей
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