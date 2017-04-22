Что лучше? Meizu или Xiaomi? У каждой марки свои поклонники, интернет-воины доказывают друг другу, чей бренд сильнее, чья продукция интереснее. 22 апреля в Москве открылся новый флагманский магазин Meizu в ТЦ «Гагаринский» (метро Ленинский проспект). Приходите туда, вам специально обученные люди расскажут, почему Meizu лучше!

Полгода назад мы рассказали об открытии большого фирменного магазина Xiaomi, он появился в ТЦ «Авиапарк», а теперь покажу, как выглядит магазин у Meizu. На столиках представлена вся современная линейка смартфонов, можно посмотреть-покрутить, сравнить и оценить, как работают устройства. Продают и аксессуары, можете подобрать чехол, плёнку, все необходимые предметы.

Но если Xiaomi делает упор на развитие «умной техники», предлагая обустроить дом разнообразными вещами, то Meizu ставит на телефоны. В этом плане, пожалуй, Xiaomi уникальный бренд, ни у одной другой компании нет такого ассортимента полезных (и не очень) вещей.

В честь запуска нового магазина Meizu 22 и 23 апреля действуют скидки на телефоны, с ценами можете ознакомиться в этой табличке.

Кто пришёл к открытию магазина, смогли поучаствовать в раздаче аксессуаров для Meizu старых моделей. Всем желающим дарят чехлы, плёнки, стёкла, можно покопаться в куче разноцветных вещей и подобрать что-нибудь для своей старых моделей: MX2, MX3, MX4, MX4 Pro, M1 Note, MX5 и Pro 5 .

Магазин работает с 10:00 до 22:00 без выходных. Рядом с ним расположен Re-Store, довольно забавное соседство, если вспомнить, что когда-то Apple обвиняла Meizu в копировании своих идей. Причём в том же «Гагаринском» расположена и стойка, где продают разные Xiaomi. Так потихоньку и окружают китайские бренды Apple со всех сторон, впрочем, это уже давно не новость.

В Москве открылся новый магазин Meizu. В честь открытия скидки на телефоны и раздача аксессуаров для старых моделей! Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 22 2017 в 3:38 PDT

Источник