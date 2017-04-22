Сегодня не найдется ни одного благоразумного руководителя большой или не очень кампании, который бы не понимал, что от качества и скорости обработки информации зависит не только успешность ведения бизнеса, но и само ее существование. Многие компании имеют собственные информационные системы, которые рано или поздно перестанут справляться с нагрузкой.

В данном случае, у каждого из руководителей компаний есть два выхода. Один заключается в том, что нужно находить средства на обновление всей системы, что довольно дорого. А второй – в том, что можно пойти по пути прогресса и арендовать выделенные сервера. По правде сказать, есть всего лишь один выход – второй способ. Ведь, в таком случае, в ваше распоряжение попадает аппаратура, которая не нуждается в том, чтобы компания имела целый штат обслуживающего персонала, не нужно беспокоиться о сохранности базы данных и отбивать атаки, которые способны уничтожить эту самую базу. Все давно понятно, что современные дата – центры – это наилучший способ для сохранения работоспособности компании и самый экономичный шаг, позволяющий выделить средства на развитие собственного бизнеса.

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