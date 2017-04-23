Samsung ужесточает свою линию носимые устройства с новой S3 Gear. Компания представила свою последнюю модель SmartWatch в среду августа месяца, на выставке IFA 2016 в Европе, на ежегодной гаджет конвенции, сообщает http://i-no.ru/. The Gear S3 является продолжением устройства компании, на гладком модели Gear S2, который CNNMoney назвал одним из лучших smart watches, которые они когда-либо попробовали на сегодняшний день. Теперь, Samsung (SSNLF) ветвится с тремя вариантами на открытом воздухе дружественных версий S3: классические, и Frontier, который поставляется в двух вариантов — с LTE подключением модели и стандартного подключения только Bluetooth модели. По сравнению со своим предшественником, последняя модель заметно больше почти в 2 дюйма (46мм) в диаметре, по сравнению с 42мм.

Большая часть поставляется вместе с собранием новых обновлений для дополнительной прочности и чутья. Но версия S3 не предназначена для замены S2. Вместо этого, Samsung стремится сохранить в обойме своей продуктовой линейки — модель прошлого года по отношению к людям, которые предпочитают стиль изящнее. Благодаря последним дополнением, Samsung имеет гораздо больше возможностей для потребителей, которые могут быть более привлекательными подходом по сравнению с одним стиле на все случаи жизни компании Apple Watch.

В то время как классический дизайн имеет отделку из нержавеющей стали, стиль Frontier имеет более надежный вид. Последняя версия доступна с двумя вариантами подключения: один, что соединяется с телефоном через Bluetooth, а другой, который работает с LTE. Так что вы можете сделать телефонные звонки и слушать музыку непосредственно с устройства. Samsung пока не объявила цены на модель и имеющиеся в наличии. Тем не менее, The Gear S2, стоимостью $ 300, будет, по-прежнему, получать обновления и будет продаваться в магазинах.

The Gear S3 может обрабатывать элементы. Для начала, это водонепроницаемый до 5 футов глубиной, он сможет работать в таких условиях около получаса. Он будет отгонять царапины тоже, благодаря его дисплею Corning Gorilla Glass. А для экстремистов среди нас, устройство может работать с очень горячим и холодным температурами.

Источник: http://i-no.ru/