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Мнение: «Новая прошивка не исправит проблему в Galaxy S8, все дело в аппаратной неисправности экранов»

24.04.2017 9:00 0

Некоторые покупатели нового флагмана Samsung столкнулись с тем, что дисплей смартфона слишком уходит в красный оттенок. Тогда компания посоветовала настроить цветовую гамму вручную в параметрах системы, а позже анонсировала обновление ПО, которое якобы решит проблему.

По данным южнокорейского издания The Investor, Samsung выпустит апдейт на этой неделе, но точной даты пока нет. Компания уже уведомила сервисные центры о том, что решит проблему в ближайшем обновлении. Если апдейт не стабилизирует цветопередачу, Samsung заменит проблемные девайсы.

Издание также опросило некоторых экспертов, что же стало причиной искажённого цвета. В то время как одни полагают, что проблема в софте, большинство более скептично отнеслись к этой проблеме и копают в сторону аппаратной начинки.

Один из экспертов сказал, что данная проблема присуща всем дисплеям OLED:

“iPhone, как и смартфоны линеек Samsung Galaxy S и Note, имеют проблему с цветопередачей — пожелтевшие дисплеи с красными вертикальными полосами. Это ошибка на этапе производства. Сложно представить адекватную цветопередачу при использовании органических материалов.*

Другой эксперт назвал иную причину:

“Это может быть из-за соединения красного, зеленого и синего суб-пикселей. Панели Samsung сделаны с соединением красного и зеленого или синего и зеленого суб-пикселей в один пиксель.”

Сотрудник завода также согласился с этим:

“Обновление может стать лишь временным решением, но это именно ошибка производства.”

Научный эксперт сказал следующее:

“Видимо, Samsung решила применить стандартные методы балансировки белого цвета и для нового устройства, поэтому вряд ли обновление станет отличным решением. Однако несколько человек, с которыми я общался, утверждают, что простого фикса будет достаточно.”

В пятницу компания начала поставки устройства, поэтому скоро мы узнаем, насколько масштабной окажется (или не окажется) эта проблема.

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