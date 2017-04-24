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Samsung Galaxy S8 бьёт рекорды продаж в Южной Корее, но S7 edge все ещё «на коне»

24.04.2017 7:00 82

В Южной Корее заказы более нового флагмана Samsung превысили миллион экземпляров, что является рекордом на местном рынке. Об этом сообщил представитель компании Эрик Сонн.

Хороший старт на фоне больших потерь после отзыва Note 7, который обошёлся производителю в 5 миллиардов долларов. Понятно, что после такого компании нужен просто безупречный старт продаж S8. В России смартфон уже продаётся, но дефицит сохраняется, версия Samsung Galaxy S8+ недоступна.

Старт продаж не прошёл без заминок. На прошлой неделе Samsung заявила, что виртуальный ассистент Bixby (эксклюзив Galaxy S8) пока не готов к релизу в США. В Штатах, к слову, смартфон доступен для предзаказа с конца марта — он открылся неделей позже, чем в Южной Корее.

Отгрузки устройства начались уже в минувшую пятницу, 21 апреля, в США, Южной Корее и Канаде. Количество заказов в США компания умалчивает. Глава мобильного подразделения Samsung Ко Дожгджин сказал, что количество заказов “превзошло все ожидания” и всемирные поставки “лучше по сравнению с Galaxy S7”.

А между тем, цена на Samsung Galaxy S7 edge постепенно падает и автоматически делает это устройство выгодной покупкой. Samsung это прекрасно понимают и продолжают тратить деньги на рекламу этой модели. Не исключено, что именно Samsung Galaxy S7 edge в 2017 году станет хитом продаж.

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Samsung Galaxy S8 бьёт рекорды продаж в Южной Корее, но S7 edge все ещё «на коне»
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