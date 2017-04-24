Трэвис Каваник, самый неудачный CEO в Силиконовой долине, однажды был отчитан Тимом Куком, главой Apple.

В 2015 году Uber пыталась скрыть тот факт, что приложение следило за iPhone пользователей, даже если приложение было удалено.

После огласки истории изданием The New York Times, на неё обратил внимание Тим Кук.

“Apple была готова к встрече с Каваником и, когда мистер Каваник приехал на встречу в ярко-красных кроссовках и не менее выразительных розовых носках, Кук уже знал об обмане.”

“Итак, я слышал, что вы нарушаете наши правила”, спокойным голосом сказал глава Apple, “исправьте ситуацию, либо мы «вышвырнем» приложение из App Store.”

Потеря iOS-аудитории стала бы фатальной для сервиса, поэтому Каваник пообещал исправить ситуацию. Ранее он уже пытался скрыть отправку отпечатков пальцев на свои сервера.

Гендиректор Uber ещё не раз неудачно встречался со знаменитыми людьми. Например, он отверг вложения Jay-Z в свою компанию, аргументируя это “слишком большим количеством акционеров”. Также он встречался с Опрой Уинфри, предлагая ей должность консультанта компании — знаменитость ответила отказом.

Опра могла сделать сервис лучше, но, увы. Генеральный директорs принял несколько глупых решений на посту в Uber.

Он пришёл в IT в 2003 году, когда разработал просто идеальный сайт для госструктур. Дальше был Nintendo Wii Tennis, который и принёс ему популярность.

Удивительно, как внутри такой огромной компании, услугами которой мы пользуемся каждый день, происходят подобные «неординарные» казусы.

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