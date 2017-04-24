Для того, чтобы обеспечить необходимую телефонную связь для крупного предприятия, мы рекомендуем сотрудничать с профессиональной компанией «АСМ-Интеграция». Данное предприятие пользуется только специализированным оборудованием от ведущих производителей с мировым показателем. Например, Panasonic, Samsung и так далее. На протяжении длительного периода времени данные компании являются лидерами в телефонных связях и так далее. Данная компания является не большой, но зато сотрудничает с крупными предприятиями нашей страны.

Сотрудниками компании являются ведущие специалисты инженерии. Для примера, мы предлагаем рассмотреть оборудование для обеспечения телефонной связи «мини АТС KX-HTS824RU». Это специализированное оборудование от мирового производителя Panasonic, которое отлично подойдет для обеспечения телефонной связи внутри небольшого филиала. Оборудование является небольшим, имея вес всего чуть более двух килограмм. Данная специализированная станция сможет поддержать около восьми внешних и около двадцати пяти внутренних линий передачи. Для подключения линий могут использоваться, как Ip, так и аналоговые датчики. Сотрудничая с данной компанией, вы сможете всегда проконсультироваться, как удаленно, так и по месту. Для того, чтобы вы смогли выбрать нужное оборудование и подключиться, как можно скорее, мы рекомендуем обратить к менеджеру через интернет, чтобы договориться о встрече.

Вы сможете просмотреть полный каталог товаров интернет-магазина. К тому же, сотрудничая с данной компанией, вы не только получаете возможность выбрать лучшие варианты товаров, но и получить постоянную поддержку профессиональных специалистов компании. Это позволит вам постоянно иметь телефонную связь, а в случае неполадки быстро восстановить нормальную работу. В любом случае, сотрудничество с подобной компанией является востребованной в наше время. Внутри интернет портала, вы сможете узнать много нового и интересного про оборудование. К тому же, пользуясь подобными устройствами связи, вы сможете обратиться за ремонтными услугами в случае поломки. Наши специалисты компании смогут устранить любую неполадку быстро и качественно. Данная профессиональная компания имеет большой опыт и возможности для предоставления не только качественных услуг в телефонной связи, но и по проектирования и монтажу оборудования для проведения видео конференцсвязи, видеонаблюдения и так далее.