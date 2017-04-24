Большинство пользователей современных средств связи сталкивались с услугой смс-билиинга, чаще всего с таким способом оплаты услуг можно столкнуться при просмотре рекламы, когда предлагается получить бонусы, проголосовать, скачать мелодию, картинку или игру. Услуга осуществляется на основе платформы QuickTelecom, что делает ее доступной для максимально возможного количества сайтов. Основным преимуществом такой системы считается доступность, безопасность, а также большое количество клиентов. При заказе услуг через sms платежи отсутствует необходимость в передаче данных своей пластиковой карты, услуга при этом становится доступной сразу же после ее оплаты.

Услуга относится к категории импульсивных и именно поэтому пользуется высоким спросом, для получения товара или услуги достаточно нажать несколько кнопок. Отсутствие необходимости в использовании наличных денег также считается важным психологическим фактором. Несмотря на относительно недавнее появление услуга пользуется достаточно широким спросом, она активно используется в социальных сетях. В настоящее время нельзя говорить, что смс биллинг станет когда-то полноценной заменой стандартным платежным системам, но данный вариант уже является заметным дополнениям к традиционным сервисам оплаты. Данный метод активно используется для повышения капитализации интернет-проектов, его применение позволяет получать ежедневно от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, уровень прибыли зависит от стоимости сервисов и количества пользователей интернет-ресурса.

Смс биллинг отличается простотой использования и позволяет охватить максимально возможное количество клиентов, так как сотовый телефон есть у каждого. Платформа QuickTelecom может быть установлена на самые разные интернет-ресурсы: букмекерские конторы, тотализаторы, при пополнении электронного счета платежных систем. Сервис широко используется для пополнения счета в он- лайн играх, на его базе производится покупка аватаров, бонусов, оружия и т.д.

Платный смс биллинг применяется также на форумах для обеспечения доступа к закрытым разделам, при регистрации на определенных он-лайн рксурсах. Платформа QuickTelecom обеспечивает быструю бесперебойную работу сервиса вне зависимости от степени его загруженности, ее использование гарантирует оперативное получение товара или услуги.