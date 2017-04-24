Новейший водитель Невады не нужно рулевое колесо или педаль тормоза, чтобы управлять своим транспортным средством. В среду утром, Невада представила лицензию водителю, который является парализованным человеком, к которому государство считается достаточно безопасным, чтобы управлять его Corvette на дорогах общего пользования, сообщает http://daily-news.com.ua/. Сэм Шмидт, бывший водитель Indy Racing League, водит модифицированный Corvette, что он контролирует с движением его головы, его дыхание и голосовые команды. Это первый раз, когда парализованный человек получил водительские права США, в зависимости от состояния.

Шмидт продемонстрировал свои способности вождения в среду в Лас-Вегас Motor Speedway, и Невада лейтенант губернатор Марк Хатчинсон дал Шмидту свою лицензию. Правительство штата видит лицензию Шмидта в качестве катализатора для технологий, которые могли бы улучшить жизнь всех жителей.

Шмидт был парализован в январе 2000 года во время испытательной поездки в Walt Disney World Speedway в Лейк Буэна Виста, штат Флорида. Он может теперь использовать голосовые команды, в том числе, чтобы включать и выключать его машину, использовать сигналы поворота и переключения передач. «До сих пор я не сигналил,» сказал Шмидт CNNMoney. «Но мне, возможно, придется сделать это в ближайшее время.»

Когда Шмидт поворачивает голову влево или вправо, автомобиль поворачивается в соответствующем направлении. Там есть камера на приборной панели, которая отслеживает, сколько он наклоняет голову. Для ускорения, Шмидт дует в трубку во рту. Для того, чтобы затормозить, он потягивает воздух из трубки.

Невада требует, чтобы Шмидт должен быть за рулем позади пилот автомобиля Arrow Electronics. Лицензированный водитель должен присутствовать, чтобы взять под контроль транспортного средства Шмидта, в случае необходимости. Шмидт также не может ездить, когда снег или лед присутствует.

Это действительно беспрецедентное событие, так как это дает шанс и другим людям с органичными возможностями на шанс в будущем.

Источник: http://daily-news.com.ua/